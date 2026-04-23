Οριστικά Τέρζιτς ο αντι-Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο

Ο Έντιν Τέρζιτς είναι ο εκλεκτός αντικαταστάτης του Ερνέστο Βαλβέρδε για τον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Εποχή Τέρζιτς στη Μπιλμπάο! Ο 43χρονος πρώην τεχνικός της Ντόρτμουντ επιστρέφει στους πάγκους για χάρη των Βάσκων, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να επαναφέρει την Αθλέτικ στις επιτυχίες, έπειτα από μια μέτρια σεζόν.

O Ερνέστο Βαλβέρδε έμεινε στον πάγκο της ομάδας τέσσερα χρόνια, με τον πρώην τεχνικό της Μπαρτσελόνα, της Εσπανιόλ και του Ολυμπιακού να έχει γνωστοποιήσει πως θα αποχωρήσει από το... τιμόνι της αγαπημένης του Μπιλμπάο, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ως εκ τούτου, ο Γερμανός τεχνικός θα είναι ο διάδοχος του, παρά τις αρχικές φήμες πως οι Βάσκοι είναι πιο κοντά στον Ιραόλα, μετά τη φανταστική χρονιά που κάνει με τη Μπόρνμουθ.

Ο Τέρζιτς αποχώρησε από τη Μπορούσια τον Ιούνιο του 2024 και έκτοτε δεν έχει αναλάβει κάποια ομάδα. Στην ομάδα της Βεστφαλίας είχε δύο θητείες, τη σεζόν 2020-21, όπου έκατσε στον πάγκο για 29 αναμετρήσεις και το διάστημα 2022-2024, όπου καθοδήγησε την ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ, σε 96 ματς.


Σάκοτα: «Το ματς με τον Ολυμπιακό είναι το πιο δυνατό τεστ πριν το Final Four του BCL»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Sold out στο ΓΣΠ ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λαμίν Γιαμάλ: Ανησυχία για τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κουμπώνει» παντού ο «Ταλιμπάν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ακραία αισχροκέρδεια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τέλος» ο Ρανιέρι από την Ρόμα μετά την κόντρα του με τον Γκασπερίνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον τελικό

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα στις λεπτομέρειες για τη Σάκκαρη από την Πλίσκοβα

Τένις

|

Category image

Μάικ Τζέιμς: Επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποφασισμένοι να δώσουν τα πάντα στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Σκέφτομαι την Πάλας, υπάρχουν συζητήσεις για τη νέα σεζόν!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga - 31η αγωνιστική: «Χαμός» για Ευρώπη και σωτηρία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει με σπασμένα φρένα ο Μαέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα είπε ξανά με τον κόσμο η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ – Ορίστηκε και η επόμενη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ποια θα είναι η εξέλιξη με τον Μαρκίνιος;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη