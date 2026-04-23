Ψυχραιμία και αντίδραση με γκολάρα

Ψυχραιμία και αντίδραση με γκολάρα

Ο Απόλλωνας με το που δέχτηκε το γκολ της μείωσης του σκορ, αντέδρασε πολύ άμεσα και το έκανε με γκολάρα

Ο Απόλλωνας πάει στο ΓΣΠ για να παίξει τον επαναληπτικό ημιτελικό με τον ΑΠΟΕΛ, έχοντας προβάδισμα δύο γκολ. 

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα βλέποντας κανείς την εικόνα των δύο ομάδων μέσα στη σεζόν. 

Προφανώς και ο ΑΠΟΕΛ έχει τις δικές του πιθανότητες να γυρίσει το παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του, παρόλα αυτά ο Απόλλωνας, έδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Το έκανε θυμίζουμε στο πρόσφατο ντέρμπι πρωταθλήματος μέσα στην Λευκωσία, το έκανε και στον πρώτο ημιτελικό του «Αλφαμέγα». 

Ο Ολαγίνγκα, σκόραρε για το 3-2 προς το φινάλε της αναμέτρησης, όμως ο Απόλλωνας ήταν αυτός που είχε τον τελευταίο λόγο με τον Ασουνσάο. Και αυτό έγινε με μία γκολάρα πολύ λίγο μετά το γκολ του ΑΠΟΕΛ. 

Αυτή η αντίδραση της ομάδας του Λοσάδα, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχεία. Ο Απόλλωνας κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα με το 4-2. 

Δεν είναι τυχαία η αναφορά του Λοσάδα ο οποίος στάθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν για τον Απόλλωνα να πάει στο ΓΣΠ με αυτό το προβάδισμα. Αυτό το γκολ ίσως να αποδειχτεί παραπάνω από μισή πρόκριση για τους γαλάζιους... 

Ούτε στον Φέτελ αρέσουν οι νέοι κανονισμοί της F1

AUTO MOTO

|

Category image

Οριστικά Τέρζιτς ο αντι-Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα πρόθυρα διάλυσης η Λέστερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με μεγάλη ανατροπή συνεχίζει στη Μαδρίτη ο Τσιτσιπάς!

Τένις

|

Category image

Οιωνός κούπας με 11/12 και το μοναδικό παράδειγμα προς αποφυγή!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Θα ήταν προσβολή - Δεν το αξίζουμε»: Η Ιταλία δεν θέλει να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μήνυμα Γιαμάλ μετά τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όχι» από CAS σε Ανόρθωση και οριστικό εμπάργκο μεταγραφών!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Νόιερ: «Δεν πρόκειται να ανακοινώσω τίποτα αυτή τη στιγμή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά το δεξί του χέρι

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστικά με κόσμο αλλά και με περιορισμούς το Ρεάλ - Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Εκεί που την παρέλαβε

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η αντίδραση του Ταβάρες για τη μη ανάδειξή του σε αμυντικό της σεζόν

EUROLEAGUE

|

Category image

Τα ματς που χάνει ο Γιαμάλ: Το «κλάσικο» και η τελική ευθεία του πρωταθλήματος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο παιχνίδι του β΄ γκρουπ με ξένο διαιτητή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη