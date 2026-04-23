Ψυχραιμία και αντίδραση με γκολάρα

Ο Απόλλωνας πάει στο ΓΣΠ για να παίξει τον επαναληπτικό ημιτελικό με τον ΑΠΟΕΛ, έχοντας προβάδισμα δύο γκολ.

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα βλέποντας κανείς την εικόνα των δύο ομάδων μέσα στη σεζόν.

Προφανώς και ο ΑΠΟΕΛ έχει τις δικές του πιθανότητες να γυρίσει το παιχνίδι μπροστά στον κόσμο του, παρόλα αυτά ο Απόλλωνας, έδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Το έκανε θυμίζουμε στο πρόσφατο ντέρμπι πρωταθλήματος μέσα στην Λευκωσία, το έκανε και στον πρώτο ημιτελικό του «Αλφαμέγα».

Ο Ολαγίνγκα, σκόραρε για το 3-2 προς το φινάλε της αναμέτρησης, όμως ο Απόλλωνας ήταν αυτός που είχε τον τελευταίο λόγο με τον Ασουνσάο. Και αυτό έγινε με μία γκολάρα πολύ λίγο μετά το γκολ του ΑΠΟΕΛ.

Αυτή η αντίδραση της ομάδας του Λοσάδα, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχεία. Ο Απόλλωνας κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να φέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα με το 4-2.

Δεν είναι τυχαία η αναφορά του Λοσάδα ο οποίος στάθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν για τον Απόλλωνα να πάει στο ΓΣΠ με αυτό το προβάδισμα. Αυτό το γκολ ίσως να αποδειχτεί παραπάνω από μισή πρόκριση για τους γαλάζιους...

