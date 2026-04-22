Το ύψος της επικείμενης αποζημίωσης του Μπενίτεθ και ο έξτρα όρος

Ο Παναθηναϊκός κι ο Ράφα Μπενίτεθ θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την ολοκλήρωση των εφετινών play off της Super League, με τον Ισπανό τεχνικό να παραμένει ως το φίνις της σεζόν στον «πράσινο» πάγκο και να αποχωρήσει μετά το τελευταίο παιχνίδι της 17ης Μαΐου με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Η απόφαση είναι πλέον ειλημμένη απ' την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού, ωστόσο, υπάρχει και ξεκάθαρη διάθεση το «διαζύγιο» με τον πολύπειρο Ισπανό προπονητή να είναι όσο το δυνατόν πιο «βελούδινο» χωρίς να αφήσει «τριβές» πίσω του.

Στο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο, έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος, προβλέπεται πως σε περίπτωση «διαζυγίου» θα πρέπει να πληρωθεί και το επόμενο έτος (2026/27) ανεξάρτητα από τις εφετινές αποδοχές του.

Ήτοι ένα ποσό που «αγγίζει» τα 3,5 εκατ. ευρώ για τον 66χρονο τεχνικό (για τη σεζόν 2026/27), ο οποίος για το διάστημα της εφετινής χρονιάς θα πληρωθεί μαζί με το τιμ του περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, στο συμβόλαιο υπάρχει κι ένας έξτρα όρος, ο οποίος αναφέρει πως όποια απ' τις δύο πλευρές επιθυμούσε να «σπάσει» νωρίτερα απ' το προβλεπόμενο τη συνεργασία, θα έπρεπε να καταβάλλει κι ένα «penalty» ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Αν δηλαδή ο Μπενίτεθ είχε κάποια άλλη πρόταση και ήθελε να αποχωρήσει, θα έπρεπε να «πληρώσει» 1 εκατ. ευρώ προς τον Παναθηναϊκό. Τώρα, απ' την στιγμή που οι «πράσινοι» είναι εκείνοι που προτίθενται να «σπάσουν» το συμβόλαιο, θα πρέπει να πληρώσουν το συγκεκριμένο ποσό.

Όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με τον τρόπο με τον οποίο θα πληρωθεί στον Μπενίτεθ η αποζημίωση, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να ψάχνουν ήδη στην αγορά τον επόμενο προπονητή της ομάδας.

