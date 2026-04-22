Το ύψος της επικείμενης αποζημίωσης του Μπενίτεθ και ο έξτρα όρος

Ο Παναθηναϊκός κι ο Ράφα Μπενίτεθ θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την ολοκλήρωση των εφετινών play off της Super League, με τον Ισπανό τεχνικό να παραμένει ως το φίνις της σεζόν στον «πράσινο» πάγκο και να αποχωρήσει μετά το τελευταίο παιχνίδι της 17ης Μαΐου με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Η απόφαση είναι πλέον ειλημμένη απ' την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού, ωστόσο, υπάρχει και ξεκάθαρη διάθεση το «διαζύγιο» με τον πολύπειρο Ισπανό προπονητή να είναι όσο το δυνατόν πιο «βελούδινο» χωρίς να αφήσει «τριβές» πίσω του.

Στο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο, έως το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος, προβλέπεται πως σε περίπτωση «διαζυγίου» θα πρέπει να πληρωθεί και το επόμενο έτος (2026/27) ανεξάρτητα από τις εφετινές αποδοχές του.

Ήτοι ένα ποσό που «αγγίζει» τα 3,5 εκατ. ευρώ για τον 66χρονο τεχνικό (για τη σεζόν 2026/27), ο οποίος για το διάστημα της εφετινής χρονιάς θα πληρωθεί μαζί με το τιμ του περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, στο συμβόλαιο υπάρχει κι ένας έξτρα όρος, ο οποίος αναφέρει πως όποια απ' τις δύο πλευρές επιθυμούσε να «σπάσει» νωρίτερα απ' το προβλεπόμενο τη συνεργασία, θα έπρεπε να καταβάλλει κι ένα «penalty» ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Αν δηλαδή ο Μπενίτεθ είχε κάποια άλλη πρόταση και ήθελε να αποχωρήσει, θα έπρεπε να «πληρώσει» 1 εκατ. ευρώ προς τον Παναθηναϊκό. Τώρα, απ' την στιγμή που οι «πράσινοι» είναι εκείνοι που προτίθενται να «σπάσουν» το συμβόλαιο, θα πρέπει να πληρώσουν το συγκεκριμένο ποσό.

Όλα αυτά θα τεθούν επί τάπητος τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με τον τρόπο με τον οποίο θα πληρωθεί στον Μπενίτεθ η αποζημίωση, με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να ψάχνουν ήδη στην αγορά τον επόμενο προπονητή της ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ

Με... οδηγό τον Χάαλαντ «πάτησε» κορυφή η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η τελευταία... εκκρεμότητα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο λόγος της έντασης με Γκαρσία - Απολογίες από Λοσάδα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Προσφορά στο τραπέζι για τον Λεβαντόφσκι από τη Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπρέικ στη Λεμεσό ο Κεραυνός και έκανε το 1-1 στη σειρά με την ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Περνά καλά όταν το συναντά

ΑΕΚ

|

Category image

Το πίστευε ο Μαρτίνς, αλλά λογάριαζε χωρίς Οτσόα...

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Λοσάδα: «Ευτυχώς ο Ασουνσάο έβαλε αυτό το εκπληκτικό γκολ και πιστεύω έφερε δικαιοσύνη το παιχνίδι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μεγάλη ένταση με Πάμπλο Γκαρσία στο φινάλε!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του Απόλλωνα στο ντέρμπι

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ξέσπασμα Σταφυλίδη: «Ό,τι πάει στην εστία μας, είναι γκολ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έξαλλος Γκαρσία: «Βρες και ρώτα τον Μαρκίνιος, δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε, θα περάσουμε στον επαναληπτικό»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεσσάρα και Απολλωνίστικο κουμάντο στη ματσάρα του «Αλφαμέγα»!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πρωταθλήτρια η Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πλήγμα στη Γερμανία: Χάνει οριστικά το Μουντιάλ ο Γκνάμπρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη