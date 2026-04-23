Χωρίς τον Σάρι στον πάγκο της η Λάτσιο στον τελικό Κυπέλλου με την Ίντερ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με την κάρτα που δέχτηκε για διαμαρτυρία στον ημιτελικό ο Μαουρίτσιο Σάρι, θα χάσει τον τελικό Κυπέλλου
Χωρίς τον Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο θα αντιμετωπίσει η Λάτσιο την Ίντερ στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας (13/5). Ο προπονητής της Λάτσιο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός αγώνα, αφού στον χθεσινό επαναληπτικό ημιτελικό εναντίον της Αταλάντα, τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα, ενώ είχε ήδη μία.
Η Λάτσιο επικράτησε στα πέναλτι (2-1) της Αταλάντα.
Επίσης και ο προπονητής της Αταλάντα Ραφαέλε Παλαντίνο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει τον επόμενο αγώνα της Αταλάντα για το Κύπελλο Ιταλίας.
sdna.gr