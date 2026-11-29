Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο γνώρισε εμφαντική ήττα στο ντεμπούτο του στο «Ολντ Τράφορντ», αφού είδε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να χάνει με 4-0 από την Μπρέντφορντ για την Premier League. Η Γιουνάιτεντ καθηλωμένη στη 19η θέση της βαθμολογίας με μόλις οκτώ βαθμούς και μία νίκη σε 12 αγώνες το χειρότερο ξεκίνημά της εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Μάλιστα ενδέχεται να βρεθεί στην τελευταία θέση μέχρι το τέλος της Κυριακής, εάν η ουραγός Κρίσταλ Πάλας κερδίσει τη Χαλ.

Είναι η πρώτη φορά από την Boxing Day του 1963 που η Γιουνάιτεντ γνωρίζει διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων τερμάτων.

«Δεν είναι καλή η εικόνα όταν χάνεις με 4-0 , όπως συνέβη με τη Λίβερπουλ και σήμερα στο "Ολντ Τράφορντ"», δήλωσε ο Ποτσετίνο. «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα και να βελτιωθούμε. Αυτή είναι η κατάστασή μας, η πραγματικότητά μας δεν υπάρχουν πολλά να πει κανείς. Γνωρίζαμε την κατάσταση όταν ήρθαμε, είναι θέμα χρόνου».

Με το τελευταίο σφύριγμα ακούστηκαν αποδοκιμασίες, με εκατοντάδες φιλάθλους να φωνάζουν προς τις θέσεις όπου κάθονταν τα διοικητικά στελέχη της Γιουνάιτεντ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέχισε να καταγράφει αρνητικά ρεκόρ. Ξεκινώντας από την ήττα με 2-0 από την Τσέλσι, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν δεχτεί δύο ή περισσότερα γκολ σε καθένα από τα επτά τελευταία ημίχρονα αγώνων της Premier League. Καμία άλλη ομάδα δεν είχε βρεθεί ποτέ σε τέτοια θέση.

Επίσης, έχει δεχτεί τουλάχιστον δύο γκολ σε οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις , το μεγαλύτερο τέτοιο σερί από τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 1977.

Είναι μόλις η δεύτερη φορά -μετά τη σεζόν 1930-31- που η Γιουνάιτεντ αποτυγχάνει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα πρώτα 12 παιχνίδια ενός πρωταθλήματος. Στα έξι πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της φετινής σεζόν, η ομάδα έχει δεχτεί 15 γκολ· πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης από εκείνη την ίδια σεζόν (1930-31), όταν είχε δεχτεί 21 γκολ.