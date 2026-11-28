Ο Χένινγκ Μπεργκ εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίησή του για την παρουσία της Ομόνοιας, παρά τη βαριά ήττα (4-1) από τη Γιουβέντους στο Τορίνο. Ωστόσο επισήμανε πως για να έχεις τύχη σε τέτοια ματς, πρέπει οι λεπτομέρειες να είναι με το μέρος σου. Και η ομάδα του, «πλήρωσε» την κάθε λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα να έρθει η τρίτη σερί ήττα στη League phase του Europa League που την κράτησε στους έξι βαθμούς και την έριξε στην 26η θέση.

Προηγήθηκε, μπορούσε να κάνει ξανά τη ζημιά και να βάλει πολύ δυσκολότερα στη «Μεγάλη Κυρία», όμως η γκολάρα του Καμπιάσο λίγο πριν το τέλος του α΄ μέρους, που έφερε την ισοφάριση, ένα λάθος που στοίχισε στο δεύτερο γκολ και την έπιασε ανοργάνωτη, η ατυχία να πάει ξανά η μπάλα στον Κονσεϊσάο μετά την απόκρουση του Καμίνσκι για το 3-1 αλλά και ακόμη ένα πανέμορφο γκολ, έφεραν το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ήταν ένας αγώνας πολύ διαφορετικός από τους άλλους. Και για τους παίκτες, την τεχνική ηγεσία αλλά περισσότερο για τον κόσμο. Στο Τορίνο ήταν πολύ περισσότεροι από όσοι βρέθηκαν στο «Juventus Stadium». Έζησαν μία αξέχαστη εμπειρία, όλες τις ημέρες, τόσο πριν το ματς, όσο και μετά, παρά το γεγονός ότι δεν συνοδεύτηκε με κέρδος. Δεν παίζεις… κάθε μέρα με τη Γιουβέντους, σε ένα επιβλητικό στάδιο.

Κατά κάποιο τρόπο ήταν… εντός προγράμματος η ήττα. Και υπάρχουν οι ελπίδες για πρόκριση, φτάνει στα δύο εντός έδρας ματς με Σέλτικ (10/12) και Μπεσίκτας (28/01) να πάρει το απόλυτο και εφόσον μπορέσει, να πάρει κέρδος και από τη Ρεν στη Γαλλία (21/01). Έδειξε ικανή να το πετύχει, έβγαλε θετική εικόνα στα πλείστα παιχνίδια και με τη δύναμη του κόσμου της, ελπίζει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι και μετά τη League phase.

Η ήττα από τη Γιουβέντους, η οποία σε όποια κατάσταση και αν είναι, παραμένει πανίσχυρη, ήταν ακόμη ένα… μάθημα. Πως σε τέτοια ματς, πρέπει να τα κάνεις όλα ολόσωστα. Και παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, έγιναν αρκετά λάθη, τα οποία πρέπει να διορθωθούν για να ανταμείβεται η προσπάθεια. Αξιοσημείωτο είναι πως η Ομόνοια, τόσο απέναντι στη Ναϊμέγκεν (3-1) όσο και με τη Γιουβέντους, προηγήθηκε, αλλά στη συνέχεια έπεσε θύμα ανατροπής. Με την Μπενφίλα ισοφάρισε αλλά στη συνέχεια οι Πορτογάλοι πάτησαν γκάζι. Μπαίνει αποφασισμένη, όμως δεν το πιστεύει όσο πρέπει...

Πλάνο με Ακιντόλα, αλλά…

Το πλάνο του Χένινγκ Μπεργκ για τον αγώνα της Δευτέρας με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα ενισχύεται με την επάνοδο του Ντέιβιντ Ακιντόλα, ο οποίος επειδή άργησε να έρθει στην ομάδα, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θα πάρει ξανά φανέλα βασικού, την ίδια στιγμή όμως από το πλάνο θα απουσιάζει ένα υπερπολύτιμο γρανάζι, ο Ματέο Μάριτς λόγω τιμωρίας. Πιθανός αντικαταστάτης του είναι ο Μπράουερς, ο οποίος καλείται να αρπάξει την ευκαιρία που του δίνεται για να μπει περισσότερο στην… εξίσωση.