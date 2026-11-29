Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Κυριακής (29/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
OMEGA
20:00 Formula 1 - Προκριματικά
Cytavision Sports 1
19:00 Πάφος FC - Άρης
Cytavision Sports 2
14:30 Δόξα - Διγενής Μόρφου
Cytavision Sports 3
14:00 Έβερτον - Λίβερπουλ
18:30 Άρσεναλ- Μάντσεστερ Σίτι
21:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Cytavision Sports 4
13:30 Ουντινέζε - Φιορεντίνα
16:00 Σασουόλο - Νάπολι
19:00 Ρόμα - Μόντσα
21:45 Κόμο - Γιουβέντους
Cytavision Sports 5
16:05 Μπράιτον - Νιούκαστλ
Cytavision Sports 6
15:00 Μoto GP - Αγώνας
17:15 Λακορούνια - Μπαρτσελόνα
22:30 Πόρτο - Σπόρτινγκ
Cytavision Sports 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Μαϊάμι Χιτ
Cytavision Sports 8
16:05 Σάντερλαντ - Τότεναμ
19:30 Θέλτα - Βιγιαρεάλ
22:00 Σοσιεδάδ - Σεβίλλη
Cablenet Sports 2
16:00 Οσέρ - Μαρσέιγ
18:15 Τουλούζ - Ρεν
21:45 Λιόν - Μονακό
Cablenet Sports 3
15:30 Φέγενορντ - Άγιαξ
19:45 Τσβόλε - Αλκμάαρ
Novasports Prime
20:30 Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν
Novasports 1
17:00 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Novasports 2
19:00 Άρης - Ολυμπιακός
Novasports 3
14:30 Μπράουνσβαϊγκ - Βόλφσμπουργκ
18:30 Χόφενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ
Novasports Start
16:30 Φράιμπουργκ - Λειψία
Novasports 6
16:00 Τένις - David Cup
Novasports extra1
16:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Αρμίνια