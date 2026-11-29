Η Πάφος υποδέχεται απόψε στις 19:00 τον Άρη Λεμεσού στο «Στέλιος Κυριακίδης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, σε μια αναμέτρηση με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και στοιχηματικές επιλογές για τον αγώνα, τόσο στην αγορά του τελικού αποτελέσματος όσο και στα σκορ που μπορεί να διαμορφωθούν κατά τη διάρκειά του.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Πάφου προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.91, η ισοπαλία στα 3.60 και η επικράτηση του Άρη Λεμεσού στα 3.70. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά «Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι». Η επιλογή να διαμορφωθεί το 1-0 σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης είναι στο 1.67, το 1-1 προσφέρεται στα 2.25 και το 0-1 στα 2.30. Οι συγκεκριμένες επιλογές αφορούν σκορ που θα εμφανιστούν στη διάρκεια του αγώνα, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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