Η Ανόρθωση πήρε δεύτερη σερί νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στην Καρμιώτισσα και πήρε ουσιαστική... ανάσα στην προσπάθεια της για αναρρίχηση. Η ομάδα της Αμμοχώστου αρχίζει να βρίσκει τα πατήματα της με τον Ιτζχάκι στον πάγκο ο οποίος αφ' ενός βγάζει τον καλό εαυτό των παικτών και αφετέρου διαχειρίζεται το έμψυχο δυναμικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η διατήρηση του Σαμπράουι στην ενδεκάδα για δεύτερο σερί ματς φανερώνει πως ο Ισραηλινός τεχνικός δείχνει διάθεση να βοηθήσει στην ανάπτυξη των κυανόλευκων σε όλα τα επίπεδα. Απ' εκεί και πέρα, οι παίκτες δικαιώνουν τις προσδοκίες του προπονητής τους. Ο Μίντεντορπ είναι το νούμερο ένα παράδειγμα... ανόδου, όσον αφορά σε απόδοση, καθώς στα τελευταία δύο γκολ πέτυχε τρία γκολ, δείχνει διάθεση και πρόοδο. Το πρώτο δε γκολ που πέτυχε κόντρα στην Καρμιώτισσα, ήταν... ζωγραφιά.

Ο Ντιόν σημείωσε το όνομα του στους σκόρερ, καθώς πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των κυανόλευκων. Ο 29χρονος ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος ψες, όμως κάποια παρακρατήματα της μπάλας προκάλεσαν μουρμούρα στις κερκίδες του «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος». Κάποιες αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του 90λεπτου δεν ήταν τέτοιες που να βοηθήσουν στο σύνολο, γι' αυτό και παρατηρήθηκε... ενόχληση στις κερκίδες.

Ο ίδιος όμως, φρόντισε να δώσει την απάντηση του στο 90'+4. Έψαχνε το γκολ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην τελευταία φάση όμως η μπάλα του έκανε το χατίρι και κατέληξε στο πλεχτό με αποτέλεσμα ο ίδιος να λυτρωθεί και να πετύχει ένα τέρμα που θα αναμένεται πως θα λειτουργήσει υπέρ της ψυχολογίας του, ενόψει της συνέχειας.