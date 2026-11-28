Ατλέτικο που δεν τα παρατά, πέρασε με το «έτσι θέλω» από το Έλτσε! Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε, έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε και επικρατώντας 3-2 σε ματς της 14ης αγωνιστικής της La Liga προσπέρασε, έστω και με ματς περισσότερο, τη Ρεάλ Μαδρίτης και δείχνει πάντα υπολογίσιμη!

Οι «ροχιμπλάνκος» έκαναν τρομερό ξεκίνημα στο ματς, αφού στο 7' βρέθηκαν να προηγούνται 2-0 με γκολ των Γκριμάλντο και Λι. Στο 27' οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο ματς με τον Νέτο να μειώνει σε 2-1, όμως στο 41'ο Χούλιαν Άλβαρες έγραψε το 1-3. Στο 48' ο Σανγκαρέ μείωσε σε 2-3, ωστόσο η Ατλέτικο διαχειρίστηκε άριστα το υπέρ της σκορ και πήρε το «τρίποντο».

Τη νίκη της αγωνιστικής έκανε η Ράγιο Βαγεκάνο! Οι Μαδριλένοι, άλωσαν το «Λα Καρτούχα» και σόκαραν τη φορμαρισμένη Μπέτις με το γκολ του Ντε Φρούτος στο 72' και ανέβηκαν στη 13η θέση επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά από δυο σερί ήττες.

Επέστρεψε με παρανοϊκό τρόπο στις νίκες η Μπιλμπάο! Οι Βάσκοι, σε ένα τρελό ματς σκόραραν τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο στη Μάλαγα και παρότι κατάφεραν να κάνουν το ματς θρίλερ επιβίωσαν και διατήρησαν τους γηπεδούχους στον πάτο της βαθμολογίας με το χορταστικό 3-4!

sport-fm.gr