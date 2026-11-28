Έκαναν το καθήκον τους και βλέπουν ψηλά για... διαφορετικούς λόγους ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση.

Η ομάδα της πρωτεύουσας επικράτησε 1-0 της Krasava ENY και η αντίστοιχη της Αμμοχώστου 3-1 της Καρμιώτισσας. Οι γαλαζοκίτρινοι παραμένουν στο κυνήγι της κορυφής αφού διατηρούνται στο -5, ενώ οι κυανόλευκοι βρίσκονται πλέον για τα καλά σε απόσταση ασφαλείας (+5) από την επικίνδυνη ζώνη.

Πλέον απομένουν δύο αναμετρήσεις για το τέλος της 11ης αγωνιστικής. Αύριο (29/11) στις 19:00 η Πάφος θα υποδεχθεί τον Άρη, ενω τη Δευτέρα (30/11) η Νέα Σαλαμίνα θα κοντραριστεί με την Ομόνοια. Πρόκειται για σημαντικές μονομαχίες, ειδικά στα ψηλά διαζώματα.

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ - Απόλλων 2-0

(9΄ πέν. Μιλίτσεβιτς, 67΄ Αντερέγκεν)

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1-1

(83΄ Τζόφρι / 47΄ Ηρακλέους)

Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αρ. 1-1

(13΄ Φερνάντες / 24΄ Λομόνακο)

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου

ΑΠΟΕΛ - Krasava E.N.Y. 1-0

(30' Τζούρισιτς)

Ανόρθωση - Καρμιώτισσα 3-1

(17', 55' Μίντεντορμπ, 90'+4 Νιόν / 64' Σάντος)

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου

19:00 Πάφος FC - Άρης

Δευτέρα, 30 Nοεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (12η αγωνιστική)

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου

18:00 Καρμιώτισσα – ΑΠΟΕΛ

19:00 Απόλλων - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωση

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου

18:00 Άρης - Ομόνοια 29ης Μαΐου

19:00 Ομόνοια - Πάφος F.C.

19:00 Krasava E.N.Y. - Νέα Σαλαμίνα