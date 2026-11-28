ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Παραμένει στο... κυνήγι ο ΑΠΟΕΛ, ξέφυγε η Ανόρθωση - Δύο ματς για φινάλε της 11ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
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Οδεύει προς το φινάλε η 11η στροφή του πρωταθλήματος
Έκαναν το καθήκον τους και βλέπουν ψηλά για... διαφορετικούς λόγους ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση.
Η ομάδα της πρωτεύουσας επικράτησε 1-0 της Krasava ENY και η αντίστοιχη της Αμμοχώστου 3-1 της Καρμιώτισσας. Οι γαλαζοκίτρινοι παραμένουν στο κυνήγι της κορυφής αφού διατηρούνται στο -5, ενώ οι κυανόλευκοι βρίσκονται πλέον για τα καλά σε απόσταση ασφαλείας (+5) από την επικίνδυνη ζώνη.
Πλέον απομένουν δύο αναμετρήσεις για το τέλος της 11ης αγωνιστικής. Αύριο (29/11) στις 19:00 η Πάφος θα υποδεχθεί τον Άρη, ενω τη Δευτέρα (30/11) η Νέα Σαλαμίνα θα κοντραριστεί με την Ομόνοια. Πρόκειται για σημαντικές μονομαχίες, ειδικά στα ψηλά διαζώματα.
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΚ - Απόλλων 2-0
(9΄ πέν. Μιλίτσεβιτς, 67΄ Αντερέγκεν)
ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1-1
(83΄ Τζόφρι / 47΄ Ηρακλέους)
Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αρ. 1-1
(13΄ Φερνάντες / 24΄ Λομόνακο)
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου
ΑΠΟΕΛ - Krasava E.N.Y. 1-0
(30' Τζούρισιτς)
Ανόρθωση - Καρμιώτισσα 3-1
(17', 55' Μίντεντορμπ, 90'+4 Νιόν / 64' Σάντος)
Κυριακή, 29 Νοεμβρίου
19:00 Πάφος FC - Άρης
Δευτέρα, 30 Nοεμβρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (12η αγωνιστική)
Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου
19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ
Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου
18:00 Καρμιώτισσα – ΑΠΟΕΛ
19:00 Απόλλων - Ομόνοια Αρ.
19:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωση
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου
18:00 Άρης - Ομόνοια 29ης Μαΐου
19:00 Ομόνοια - Πάφος F.C.
19:00 Krasava E.N.Y. - Νέα Σαλαμίνα