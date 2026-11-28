Η μεγαλύτερη έκπληξη της 14ης αγωνιστικής της La Liga και μία από τις πιο ηχηρές στο τρέχον πρωτάθλημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η Αλαβές έκανε το «μπαμ» και νίκησε με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης, προκαλώντας ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε την «χοντρή» γκέλα της βασίλισσας και πέρασε στην 2η θέση, ενώ η Μπαρτσελόνα θα έχει την Κυριακή (29/11) την ευκαιρία να ξεφύγει με +6 από τους «μερένχες», αρκεί να νικήσει εκτός έδρας τη Λα Κορούνια.

Η Ντεπορτίβο αιφνίδιασε την ομάδα του Μουρίνιο, προηγήθηκε 2-0 και παρότι η Ρεάλ μείωσε με τον Μπαπέ, κατάφερε ν' αντέξει στην πίεση των γηπεδούχων και να πάρει το πρώτο της «τρίποντο» στη συγκεκριμένη έδρα μετά από 6 χρόνια! Παράλληλα, η ομάδα του Κίκε Φλόρες έβαλε τέλος αήττητο σερί των 10 νικών της Ρεάλ, η οποία είχε να χάσει από το ξεκίνημα της σεζόν και την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Με 10 παίκτες έμεινε στο φινάλε της αναμέτρησης η Ρεάλ, λόγω αποβολής του Μπέλιγχαμ με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο (αρχικά είχε καταλογιστεί πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, αλλά το VAR διόρθωσε το λάθος του διαιτητή).

Νωρίτερα τα εύκολα δύσκολα έκανε η Ατλέτικο απέναντι στην προτελευταία της βαθμολογίας, Έλτσε. Νίκησε με 3-2 εκτός έδρας, παρότι προηγήθηκε με 2-0 και 3-1.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:

Λεβάντε-Σανταντέρ 1-3

(42' Ρομέρο - 66', 90'+5' Πάμπλο Γκαρθία, 81' Ζαμπιρί)

Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 0-1

(71' Ντε Φρούτος)

Μάλαγα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4

(36' Καγιούστε, 49', 82' Νίνο-27' Σάνσετ, 34' Μπερενγκέρ, 38' Ν. Γουίλιαμς, 44' Ρινκόν)

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

(27' Νέτο, 48' Σανγκαρέ - 5' πέν. Γκριμάλδο, 7' Λι Κανγκ, 41' Άλβαρες)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές 1-2

(70' Εμπαπέ - 22' Μαρτίνεθ, 61' Πέρεθ)

Βαλένθια-Οσασούνα 29/11

Λα Κορούνια-Μπαρτσελόνα 29/11

Θέλτα-Βιγιαρεάλ 29/11

Σοσιεδάδ-Σεβίλη 29/11

Εσπανιόλ-Χετάφε 30/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 36

Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -14αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 33 -14αγ

Μπέτις 27 -14αγ.

Σοσιεδάδ 22

Σανταντέρ 20 -14αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 19 -13αγ.

Αλαβές 19 -14αγ.

Σεβίλη 19

Βιγιαρεάλ 15

Εσπανιόλ 15

Λα Κορούνια 15

Οσασούνα 15

Ράγιο Βαγεκάνο 15 -13αγ.

Θέλτα 13

Λεβάντε 12 -14αγ.

Βαλένθια 12

Χετάφε 12

Έλτσε 11 -14αγ.

Μάλαγα 5 -14αγ.