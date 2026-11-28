«Βόμβα» της Αλαβές στο «Μπερναμπέου»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Tο σερί 10 νικών της Ρεάλ Μαδρίτης πήγε... περίπατο!
Η μεγαλύτερη έκπληξη της 14ης αγωνιστικής της La Liga και μία από τις πιο ηχηρές στο τρέχον πρωτάθλημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
Η Αλαβές έκανε το «μπαμ» και νίκησε με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης, προκαλώντας ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε την «χοντρή» γκέλα της βασίλισσας και πέρασε στην 2η θέση, ενώ η Μπαρτσελόνα θα έχει την Κυριακή (29/11) την ευκαιρία να ξεφύγει με +6 από τους «μερένχες», αρκεί να νικήσει εκτός έδρας τη Λα Κορούνια.
Η Ντεπορτίβο αιφνίδιασε την ομάδα του Μουρίνιο, προηγήθηκε 2-0 και παρότι η Ρεάλ μείωσε με τον Μπαπέ, κατάφερε ν' αντέξει στην πίεση των γηπεδούχων και να πάρει το πρώτο της «τρίποντο» στη συγκεκριμένη έδρα μετά από 6 χρόνια! Παράλληλα, η ομάδα του Κίκε Φλόρες έβαλε τέλος αήττητο σερί των 10 νικών της Ρεάλ, η οποία είχε να χάσει από το ξεκίνημα της σεζόν και την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Με 10 παίκτες έμεινε στο φινάλε της αναμέτρησης η Ρεάλ, λόγω αποβολής του Μπέλιγχαμ με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο (αρχικά είχε καταλογιστεί πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, αλλά το VAR διόρθωσε το λάθος του διαιτητή).
Νωρίτερα τα εύκολα δύσκολα έκανε η Ατλέτικο απέναντι στην προτελευταία της βαθμολογίας, Έλτσε. Νίκησε με 3-2 εκτός έδρας, παρότι προηγήθηκε με 2-0 και 3-1.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 14ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Λεβάντε-Σανταντέρ 1-3
(42' Ρομέρο - 66', 90'+5' Πάμπλο Γκαρθία, 81' Ζαμπιρί)
Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 0-1
(71' Ντε Φρούτος)
Μάλαγα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4
(36' Καγιούστε, 49', 82' Νίνο-27' Σάνσετ, 34' Μπερενγκέρ, 38' Ν. Γουίλιαμς, 44' Ρινκόν)
Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
(27' Νέτο, 48' Σανγκαρέ - 5' πέν. Γκριμάλδο, 7' Λι Κανγκ, 41' Άλβαρες)
Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές 1-2
(70' Εμπαπέ - 22' Μαρτίνεθ, 61' Πέρεθ)
Βαλένθια-Οσασούνα 29/11
Λα Κορούνια-Μπαρτσελόνα 29/11
Θέλτα-Βιγιαρεάλ 29/11
Σοσιεδάδ-Σεβίλη 29/11
Εσπανιόλ-Χετάφε 30/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 36
Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -14αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 33 -14αγ
Μπέτις 27 -14αγ.
Σοσιεδάδ 22
Σανταντέρ 20 -14αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 19 -13αγ.
Αλαβές 19 -14αγ.
Σεβίλη 19
Βιγιαρεάλ 15
Εσπανιόλ 15
Λα Κορούνια 15
Οσασούνα 15
Ράγιο Βαγεκάνο 15 -13αγ.
Θέλτα 13
Λεβάντε 12 -14αγ.
Βαλένθια 12
Χετάφε 12
Έλτσε 11 -14αγ.
Μάλαγα 5 -14αγ.