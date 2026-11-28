Μιλώντας με δημοσιογράφους στην Κάλι πριν η Δομινικανή Δημοκρατία αντιμετωπίσει την Κολομβία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 την Παρασκευή, ο Λέστερ Κινόνες αναφέρθηκε στις φήμες που τον συνδέουν με την Ευρώπη.

Ο Νεοϋορκέζος παραδέχτηκε ότι ομάδες της Ευρώπης τον παρακολουθούν εδώ και χρόνια και επικοινώνησαν ξανά μαζί του λίγες μέρες νωρίτερα. « Η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Αντρές [Φελίζ] , η Μπάρτσα, όλοι τους», απάντησε. «Ναι, οι άνθρωποι της Μπάρτσα με πήραν τηλέφωνο την περασμένη εβδομάδα».

Ο Κινιόνες μετράει 29 πόντους ανά αγώνα στην G League με τους Sioux Falls Skyforce, την θυγατρική ομάδα των Miami Heat. Ωστόσο, προτιμάει να εξαργυρώσει τις καλές του εμφανίσεις με συμβόλαιο στον «μαγικό κόσμο», και όχι την Ευρώπη.

«Θέλω να πάω στο NBA», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτές τις επιλογές του μόνο αν δεν έρθει η κλήση.

sdna.gr