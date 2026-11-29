Η 29η Νοεμβρίου για την Μπαρτσελόνα είναι μία ημερομηνία σταθμός. Σαν σήμερα, το 1899, οργανώθηκε από τον Ελβετό επιχειρηματία Χανς Γκάμπερ η ίδρυση του ιστορικού αυτού συλλόγου, που δεν περιορίζεται στο ποδοσφαιρικό του μεγαλείο, αλλά αποτελεί σύμβολο ταυτότητας, αντίστασης και κουλτούρας για ολόκληρη την Καταλωνία.

Εκτός από ιδρυτής, ο Γκάμπερ αγωνίστηκε ως αρχηγός της ομάδας (1899-1903) και διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου πέντε φορές. Τα χρώματά της είναι επηρεασμένα από τη Βασιλεία, την ομάδα του Γκάμπερ και από τότε γεννήθηκε το θρυλικό προσωνύμιο «μπλαουγκράνα».

Από τις τάξεις της πέρασαν σπουδαίοι παίκτες, η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει αμέτρητους τίτλους και για 127 χρόνια συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο ιστορικός