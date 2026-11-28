Φανερά ικανοποιημένος από τη νίκη της ομάδας του παρουσιάστηκε ο Ιτχζάκι μετά το παιχνίδι της Ανόρθωσης με την Καρμιώτισσα (3-1).

Αναλυτικά: «Θέλω να δώσω τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές μου για τη σημερινή εμφάνιση. Κάναμε, όμως, το παιχνίδι δύσκολο μόνοι μας, καθώς για ένα διάστημα μετά το γκολ που δεχθήκαμε βρεθήκαμε ξανά υπό πίεση. Παρ’ όλα αυτά, σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίσαμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Ακόμη και μετά το γκολ που δεχθήκαμε, δεν αλλάξαμε τον τρόπο παιχνιδιού μας. Συνεχίσαμε να δημιουργούμε ευκαιρίες και να έχουμε τον έλεγχο. Πιστεύω ότι σήμερα κέρδισε η καλύτερη ομάδα και άξιζε τη νίκη».