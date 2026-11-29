Αν κάτι μάθαμε από την παρουσία των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι πως η Ευρώπη είναι αδίστακτη. Δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Έχει ανέβει τόσο πολύ το επίπεδο, που βλέπουμε για παράδειγμα ομάδες όπως η Γιουβέντους ή η Μίλαν, να αγωνίζονται στο Europa League και όχι στο Champions League. Ακόμα κι έτσι, όμως, παρατηρούμε πως διαθέτουν την ποιότητα για να τιμωρήσουν το κάθε λάθος.

Η Ομόνοια μέχρι και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους ήταν εξαιρετική στο Τορίνο. Μάλιστα είχε την ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ (Τανάσε), όμως ο Ρουμάνος ήταν άστοχος. Όταν όμως η Γιουβέντους αποφάσισε να ανεβάσει το τέμπο, τα πράγματα έγιναν πολύ εύκολα γι' αυτήν, όχι μόνο για να γυρίσει το ματς, αλλά και να φτάσει σε μία εμφαντική νίκη.

Α.Ψ