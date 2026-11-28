Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μοιάζει ανήμπορη να σηκώσει κεφάλι, με τα αρνητικά αποτελέσματα να διαδέχονται το ένα το άλλο και την αγωνιστική της εικόνα να προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Η νέα βαριά ήττα με 4-0 από την Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ» ήρθε να επιβεβαιώσει την αγωνιστική κρίση των «κόκκινων διαβόλων», που μετρούν μόλις μία νίκη στα τελευταία 12 παιχνίδια τους στην Premier League. Μάλιστα, έχουν δεχθεί τέσσερα γκολ σε καθένα από τα τρία τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, παρουσιάζοντας τεράστια αμυντικά προβλήματα.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί για το μέγεθος της κρίσης. Η Γιουνάιτεντ έχει δεχθεί συνολικά 40 τέρματα, επίδοση που συνιστά τη χειρότερη αμυντική συγκομιδή ανάμεσα στις ομάδες των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ενώ διανύει το χειρότερο σερί της στο πρωτάθλημα από το 1990.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη. Σε περίπτωση που η Κρίσταλ Πάλας επικρατήσει στο παιχνίδι της Κυριακής, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποχωρήσει στην τελευταία θέση της Premier League, κάτι που έχει να συμβεί από τον Απρίλιο του 1974!

Ποτσετίνο: «Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι»

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο προσπάθησε να στείλει μήνυμα συσπείρωσης, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, πως η ομάδα του έχει πολλά να διορθώσει.

«Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι και να είμαστε όλοι μαζί. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα προβλήματα και να βελτιωθούμε. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αργεντινός τεχνικός χαρακτήρισε, επίσης, τη βαριά ήττα ένα σημαντικό μάθημα, υποστηρίζοντας πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο στα πρώτα 17-20 λεπτά, πριν δεχθεί το πρώτο γκολ.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας, τονίζοντας πως οι παίκτες έχουν τη στήριξή του, αλλά δεν μπορεί να ζητήσει τίποτα περισσότερο από τον κόσμο.

Η άλλοτε κραταιά Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μία βαθιά αγωνιστική κρίση, με την πίεση να μεγαλώνει και τα περιθώρια για νέες απώλειες να στενεύουν επικίνδυνα. Η εικόνα της ομάδας απέχει πλέον πολύ από εκείνη που αρμόζει στο μέγεθος και την ιστορία του συλλόγου.

sport-fm.gr