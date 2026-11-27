Προς την έξοδο από τη Λίβερπουλ φαίνεται πως πλησιάζει ο Κώστας Τσιμίκας, με το «Athletic» να υποστηρίζει πως ο Έλληνας αριστερός μπακ θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Ο Greek Scouser φαίνεται πως το καλοκαίρι θα αναζητήσει... άλλες πολιτείες για να συνεχίσει την καριέρα του. Έπειτα από επτά χρόνια στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Κώστας Τσιμίκας ενδέχεται να φορέσει διαφορετική φανέλα από τη νέα σεζόν, μιας και η Λίβερπουλ δεν προτίθεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του και πέρα του 2027.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «Athletic», με τον δημοσιογράφο, Τζέιμς Πιρς, να τονίζει πως το πιθανότερο σενάριο είναι η αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ ως ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι. Στο δημοσίευμα μάλιστα τονίζεται πως πρόθεση της Λίβερπουλ είναι να βγει στην αγορά για την εύρεση ενός νέου αριστερού μπακ, ώστε να αυξήσει τον ανταγωνισμό προς τον Ούγγρο, Μίλος Κέρκες.

Εφόσον το δημοσίευμα του «Athletic» αποδειχθεί αληθές, τότε ο Τσιμίκας θα αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» έπειτα από μια επταετία, έχοντας προλάβει να καταγράψει πάνω από 120 συμμετοχές με την κόκκινη φανέλα.

Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι απέναντι στην Τσέλσι στο «Wembley» που χάρισε το FA Cup στη Λίβερπουλ το 2022 αποτελεί το highlight της καριέρας του στο «Άνφιλντ», το οποίο τον αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή κι έγραψε μέχρι και σύνθημα για χάρη του.

gazzetta.gr