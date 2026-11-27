Τελικά, ο Λουίς Ενρίκε είχε δίκιο. Όταν η Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ωθώντας τον ουσιαστικά σε αποχώρηση από τον σύλλογο το καλοκαίρι του 2025, λίγο μετά την κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της ομάδαςπολλοί αμφισβήτησαν αυτή τη στρατηγική κίνηση.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, πάντως, δεν άλλαξε τίποτα, καθώς ο παρισινός σύλλογος κατάκτησε ένα δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο με τον Ματβέι Σαφόνοφ κάτω από τα δοκάρια. Πλέον, η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι θα έπρεπε να πείσει ακόμα και τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του.

Τη φετινή σεζόν, έχει υποπέσει ήδη σε αρκετά κραυγαλέα λάθη —απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λειψία στο Champions League, καθώς και με την Άστον Βίλα στην Premier League— τα οποία θυμίζουν ένα σοβαρό σφάλμα που είχε κάνει εναντίον της Άρσεναλ την περασμένη περίοδο.

Σε διεθνές επίπεδο, υπήρξε επίσης ένα αξιοσημείωτο λάθος στον αγώνα εναντίον της Εθνικής Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διακοπής για τις Εθνικές ομάδες. Αν και αυτά τα «φάλτσα» αντισταθμίζονται ενίοτε από τις εντυπωσιακές επεμβάσεις που είναι ικανός να πραγματοποιήσει ο Ντοναρούμα, φαίνεται πως πλέον αυτό δεν αρκεί.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Athletic για τον 27χρονο Ιταλό τερματοφύλακα, ο παίκτης δεν υπολογίζεται πλέον στα πλάνα των «Πολιτών», παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030. «Ο Ντοναρούμα, από την πλευρά του, σαφώς δεν ταιριάζει στο προτιμώμενο στυλ παιχνιδιού και δυσχεραίνει την ανάπτυξη της ομάδας από την άμυνα, ακόμη κι αν πραγματοποιεί κατά διαστήματα σημαντικές επεμβάσεις», αναφέρει το αγγλικό μέσο.

Με χρηματιστηριακή αξία 45 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Transfermarkt —ένα σχετικά χαμηλό ποσό για έναν 27χρονο διεθνή τερματοφύλακα που αγωνίζεται ως βασικός σε κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο— ο Ντοναρούμα ενδέχεται να οδηγηθεί στην έξοδο ακόμα και το επόμενο καλοκαίρι, έπειτα από διετή παρουσία στο «Etihad Stadium».

Ο τρέχων αναπληρωματικός του, Χερόνιμο Ρούλι, θεωρείται επίσης απογοητευτικός, γεγονός που ίσως ωθήσει τη διοίκηση του συλλόγου του Μάντσεστερ στην απόκτηση δύο νέων τερματοφυλάκων. Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος για τη συγκεκριμένη θέση αναμένεται να έχει αρκετό ενδιαφέρον.

ΑΠΕ - ΜΠΕ