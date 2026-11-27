Mε βασικό - για πρώτη φορά - τον Ναούμ η ΑΕΚ κόντρα στον Απόλλωνα
ΓΗΠΕΔΟ
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Το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για τον αγώνα απέναντι στον Απόλλωνα
Κόντρα στον Απόλλωνα θα διεκδικήσει η ΑΕΚ το αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Στο αρχικό σχήμα για πρώτη φορά στη φετινή περίοδο θα παίξει ο Ναούμ, ο οποίος προηγουμένως είχε τρεις ολιγόλεπτες συμμετοχές ως αλλαγή.
Η ενδεκάδα του Ρούμπεν Σεγιές:
Παλεάρι, Ντε Χορν, Μιλίτσεβιτς, Πηλέας, Μιραμόν, Ναούμ, Πάνκοφ, Λέδες, Λαγιούνι, Μπάγιτς, Αντερέγκεν.