Κόντρα στον Απόλλωνα θα διεκδικήσει η ΑΕΚ το αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στο αρχικό σχήμα για πρώτη φορά στη φετινή περίοδο θα παίξει ο Ναούμ, ο οποίος προηγουμένως είχε τρεις ολιγόλεπτες συμμετοχές ως αλλαγή.

Η ενδεκάδα του Ρούμπεν Σεγιές:

Παλεάρι, Ντε Χορν, Μιλίτσεβιτς, Πηλέας, Μιραμόν, Ναούμ, Πάνκοφ, Λέδες, Λαγιούνι, Μπάγιτς, Αντερέγκεν.