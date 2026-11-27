Δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς η Super League αποδέχθηκε το αίτημα αναβολής που κατέθεσε η ομάδα του Πειραιά.

Οι ερυθρόλευκοι, μετά την ήττα με 4-2 από τη Μίλαν για τη League Phase του Europa League, ενεργοποίησαν το δικαίωμα Joker Right και υπέβαλαν το σχετικό αίτημα την Παρασκευή (27/11), ζητώντας τη μετάθεση του αγώνα για τη 13η αγωνιστική.

Η διοργανώτρια αρχή ενέκρινε το αίτημα και πλέον καλείται να ορίσει νέα ημερομηνία για τη σημαντική αναμέτρηση.

Στην ανακοίνωσή της, η Super League ανέφερε:

«Ανακοινώνεται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

Η 23η Δεκεμβρίου είναι, με τα υπάρχοντα δεδομένα, η ημερομηνία που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για τη διεξαγωγή του ντέρμπι.

Ωστόσο, για να προχωρήσει αυτό το σενάριο, θα πρέπει τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ΑΕΚ να εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ώστε να πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Οι οριστικές απαντήσεις θα προκύψουν την Τετάρτη (2/12), όταν θα ολοκληρωθεί η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.

Αν κάποια από τις δύο ομάδες δεν καταφέρει να βρεθεί στην πρώτη τετράδα, τότε θα χρειαστεί να αναζητηθεί διαφορετική ημερομηνία. Κι αυτό γιατί στις 22 και 23 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι αγώνες των playoffs της διοργάνωσης.

Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στον νέο ορισμό του ντέρμπι όσο και στα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής του Κυπέλλου, που θα καθορίσουν το πότε Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα διασταυρώσουν τελικά τα ξίφη τους.