Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά σε μία μεγάλη νίκη, όμως η ΑΕΛ έσωσε προς το φινάλε την... παρτίδα στο «Αλφαμέγα», με τις δύο ομάδες να συμβιβάζονται στο 1-1.

Ο Ηρακλέους στο 47ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού τους μαυροπράσινους που μέχρι το 83ο λεπτό κρατούσαν το προβάδισμα, εξαιτίας και του Ταλιχμανίδη ο οποίος έκανε εξαιρετικές επεμβάσεις, ωστόσο νικήθηκε στο 83ο λεπτό από τον Τζόφρι, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού άγγιξε με τα δάκτυλα τη βολίδα του Αλμέιδα στο 90+5΄, την έστειλε στο δοκάρι και ουσιαστικά χάρισε έναν βαθμό στους μαυροπράσινους που έφεραν την 7η τους ισοπαλία.

Σίγουρα, το αποτέλεσμα αυτό δεν ικανοποιεί την ΑΕΛ που απώλεσε βαθμούς στην έδρα της και είδε τη διαφορά από την κορυφή να αυξάνεται στους τέσσερις βαθμούς (26-22) ενώ κινδυνεύει να χάσει και θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα.

Το LIVE του αγώνα

Τέλος της αναμέτρησης

90+5΄ - Στο οριζόντιο δοκάρι του Ταλιχμανίδη το βολέ του Αλμέιδα, με τον πορτιέρο του Ολυμπιακού να αγγίζει την μπάλα.

90΄ - Διαμαρτυρίες στην ΑΕΛ για πέναλτι, σε μαρκάρισμα του Φελίπε στον Σινγκ. Ελέχθηκε η φάση, χωρίς να υποδειχθεί κάποια παράβαση.

88΄ - Πάνω από τα δοκάρια του Καπίνο, το αριστερό σουτ από τον Γκόμες.

85΄ - Αριστερό σουτ από τον Ουντέν, έδιωξε σε κόρνερ ο Ταλιχμανίδης.

83΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Τζόφρι με προβολή από δεξιά σε σέντρα από τον Μιλοσάβλιεβιτς, ισοφάρισε το σκορ για τους γαλαζοκίτρινους.

79΄ - Ο Καπίνο έδιωξε δύσκολα το σουτ από τον Χρίστου.

77΄ - Το αριστερό βολέ του Αλμέιδα από το ύψος της περιοχής περνάει ελάχιστα έξω.

70΄ - Μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Καπίνο, το αριστερό βολέ από τον Πεχλιβάνη.

57΄ - Νέο στοπ από τον πορτιέρο του Ολυμπιακού σε σουτ εντός περιοχής από τον Ζαΐρ Ταβάρες.

56΄ - Ο Σινγκ με σουτ εντός περιοχής αναγκάζει σε σπουδαία επέμβαση τον Ταλιχμανίδη.

47΄ - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΛ, ο Ηρακλέους ήταν ο αποδέκτης της μπάλας και με πλασέ, άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

46΄ - Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Καπίνο στο σουτ εκτός περιοχής από τον Λώλη.

Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο

Ολοκλήρωση του α' ημιχρόνου

34΄ - Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, όταν έπειτα από σέντρα του Πεχλιβάνη από δεξιά, ο Φελίπε απείλησε με μονοκόμματο σουτ το οποίο πέρασε λίγο έξω.

27΄ - Μόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ταλιχμανίδη, το αριστερό βολέ από τον Ουντέν.

25΄ - Κόρνερ από τον Ουντέν, ο Αντωνίου με κεφαλιά απείλησε αλλά δεν βρήκε στόχο.

20΄ - Έτοιμος ο Ταλιχμανίδης στην κεφαλιά του Γκόμες μετά από εκτέλεση φάουλ.

5΄ - Λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ, ο Βρίκκης έγινε κάτοχος αλλά το σουτ του πήγε άουτ.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΕΛ: Καπίνο, Παπαγεωργίου (59' Αλμέιδα), Γκόμες, Αντωνίου, Μιλοσάβλιεβιτς, Ζντραβκόφσκι (59΄ Ζοάο Ταβάρες), Ουντέν, Ζαΐρ Ταβάρες (76΄ Ζόκε), Κονσεϊσάο, Σινγκ, Παρούτης (59΄ Τζόφρι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φραντζής, Ενρίκε, Πεχλιβάνης (84΄ Τζωρτζής), Ζαν Φελίπε, Λώλης, Χρίστου, Βρίκκης, Ηρακλέους (68΄ Σάπινεν), Ταμάς (84΄ Δούμας) , Σάββα.

ΣΚΟΡΕΡ: 83΄ Τζόφρι/ 47΄ Ηρακλέους

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 40΄ Γκόμες / 33΄ Φραντζής, 77΄ Χρίστου, 81΄ Ενρίκε, 83΄ Λώλης

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Χρίστου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος