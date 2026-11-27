Με ανακοίνωσή τους οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ενημέρωσαν ότι το γιγαντοπανό με τη μορφή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το οποίο ανύψωσαν ανήμερα της εορτής του Αγίου και της συμπλήρωσης των 100 χρόνων της ομάδας της Λευκωσίας, παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία.

Η ανακοίνωση:

«Κατά την διάρκεια του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού, στο παιχνίδι όπου ο ΘΡΥΛΟΣ μας πέρασε από τον έναν αιώνα στον επόμενο, πραγματοποιήθηκε η ανύψωση του γιγαντοπάνου με τη μορφή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Η συγκεκριμένη ημέρα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη Σύναξη των Αρχαγγέλων, με επίκεντρο τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος αποτελεί για εμάς σύμβολο πίστης και προστάτη του ΑΠΟΕΛ.

Μετά τον αγώνα, επικοινώνησαν μαζί μας εκπρόσωποι της Πολεμικής Αεροπορίας και μας εξέφρασαν την επιθυμία να παραδοθεί το γιγαντοπανό σε επίσημη τελετή, καθώς, ως γνωστόν, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι και ο προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Για εμάς, η συγκεκριμένη πρόταση αποτέλεσε ύψιστη τιμή και, χωρίς δεύτερη σκέψη, την αποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας στη Λακατάμια.

Αρχικά, στα γραφεία της μονάδας, δεχθήκαμε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια από ανώτερους αξιωματικούς, ενώ στη συνέχεια μας απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα ως ένδειξη εκτίμησης. Ακολούθως, καταθέσαμε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπορίας σε Πολεμικές Επιχειρήσεις και Διατεταγμένη Αποστολή, τιμώντας τη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα.

Στη συνέχεια, οδηγηθήκαμε στον διάδρομο της αεροπορικής βάσης, όπου ξεδιπλώθηκε για τελευταία φορά το γιγαντοπανό και πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοσή του, ώστε να μεταφερθεί με ειδικό όχημα στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην Πάφο. Εκεί θα φυλάσσεται πλέον, σε έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό, όπου βρίσκονται και τα πολεμικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας Ελλάδας και Κύπρου, ανάμεσά τους και τα ελληνικά F-16.

Για εμάς, τον Παν.Συ.Φι. ΑΠΟΕΛ, η σημερινή ημέρα αποτελεί μια στιγμή τεράστιας τιμής και περηφάνιας. Ζήσαμε με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό αυτή τη σεμνή τελετή, η οποία επισφράγισε με τον πιο όμορφο τρόπο τη σύνδεση του ΑΠΟΕΛ με τις διαχρονικές αξίες που πρεσβεύει.

Το γιγαντοπανό που υψώθηκε για τον ΑΠΟΕΛ μας περνά πλέον σε έναν νέο χώρο, όπου θα συνεχίσει να αποτελεί σύμβολο πίστης και τιμής».









