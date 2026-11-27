Ο Αλμπέρτο Παλεάρι με τις καταλυτικές του αποκρούσεις, αλλά και η έξυπνη τακτική που ακολούθησε η ΑΕΚ, χάρισαν στην ομάδα της Λάρνακας την «χρυσή» νίκη επί του Απόλλωνα στην «Αρένα» (2-0). Οι κιτρινοπράσινοι παραμένουν μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία, αυξάνοντας τη διαφορά τους από τις δύο ανταγωνιστικές ομάδες της Λεμεσού. Ο Απόλλωνας έχασε έδαφος στη διεκδίκηση του τίτλου.

Η ΑΕΚ, που παρατάχθηκε με 4-4-2, ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου 45λεπτου. Προηγήθηκε νωρίς μ’ εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μιλίτσεβιτς (1-0 στο 9΄), ενώ δημιούργησε «καθαρές» ευκαιρίες, με τις οποίες θα μπορούσε να διευρύνει το προβάδισμά της. Βρήκε, όμως, απέναντι της έναν εξαιρετικό Κουν, ο οποίος πραγματοποίησε σωτήριες επεμβάσεις. Ο Απόλλωνας, παρόλο που παρατάχθηκε με τριάδα στην άμυνα, δέχθηκε πολλές φάσεις και κρατήθηκε ζωντανός στο παιχνίδι χάρις στον τερματοφύλακά του, παρόλο που αυτός ευθύνεται για την ανατροπή του Ναούμ στη φάση του πέναλτι. Οι φιλοξενούμενοι υποχρεώθηκαν σε παθητικό ρόλο και βγήκαν από το καβούκι τους απειλώντας σοβαρά τον Παλεάρι προς το τέλος του 45λεπτου. Ο Ιταλός πορτιέρο είχε με τη σειρά του δύο μεγάλες αποκρούσεις σ’ αυτό το διάστημα. Οι δύο τερματοφύλακες ήταν πρωταγωνιστές στο πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, ο Λοσάδα διαφοροποίησε το σύστημα της ομάδας του σε τετράδα στην άμυνα. Η κίνηση αυτή βελτίωσε αισθητά τον Απόλλωνα, που άσκησε ασφυκτική πίεση. Στο 57΄ ο Παλεάρι έκανε την απόκρουση του αγώνα σε κοντινό σουτ του Βάισπεγκ. Σε μια κόντρα επίθεση η ΑΕΚ «κλείδωσε» το τρίποντο με όμορφο σουτ του Αντερέγκεν (2-0 στο 66΄). Ο Απόλλωνας διατήρησε την υπεροχή, δεν είχε όμως την ουσία.

Το LIVE του αγώνα

Τέλος του παιχνιδιού

75' - Μετά το διώξιμο της μπάλας από τον Παλεάρι η μπάλα έφθασε στον Όζμπολτ που έκανε το σουτ, με την Πηλέα να διώχνει σε κόρνερ με το κεφάλι

67' - ΓΚΟΛ. 2-0. Μετά από σέντρα του Λαγιούνι, η άμυνα του Απόλλωνα δεν κατάφερε να διώξει και ο Αντερέγκεν με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

57' - Ο Παλεάρι σώζει ξανά την ΑΕΚ, στο σουτ εντός της περιοχής από τον Βέισμπεκ

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

43' - Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα, ο Βέισμπεκ επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να κατευθύνεται στη γωνιά της εστίας του Παλεάρι, ο οποίος με μία μία εντυπωσιακή επέμβαση την έστειλε σε κόρνερ

42'- Μετά από γύρισμα του Μαλεκκίδη, ο Όζμπολτ έκανε το σουτ, με τη μπάλα να βρίσκει σε αμυντικό και να φεύγει ελάχιστα έξω

34΄- Σώζει ξανά τον Απόλλωνα ο Κουν, σε κοντινό πλασέ του Αντερέγκεν

29' - Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Κουν σώζει στο σουτ από τον Αντερέγκεν

21' - Μακρινό σουτ από τον Πανκόφ, σωτήρια επέμβαση από τον Κουν που στέλνει τη μπάλα σε κόρνερ

11'- Σουτ του Βέισμπεκ, πάει ελάχιστα έξω

9' - ΓΚΟΛ. Ο Μιλίτσεβιτς εκτελεί εύστοχα και βάζει μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ

8'- Mετά από εξέταση της φάσης από το VAR και αφού το είδε ο διαιτητής στο on field review δίνεται πέναλτι για τον Απόλλωνα, σε ανατροπή του Ναούμ από τον Κουν

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΕΚ: Παλεάρι, Μιραμόν (61' Εκπολό), Φαν ντερ Χορν, Μιλίτσεβιτς, Πηλέας (76' Σαμπορίτ), Πάνκοφ, Λέντες, Ναούμ (61' Χάμπος), Λαγιούνι, Αντερέγκεν (83' Γιούσεφ), Μπάγιτς (76' Τρίκα).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ (79' Σιήκκης), Κβίντα, Γκόλτσον, Μαλεκκίδης (66' Μπαλογιάννης), Κονομής (46' Mπράουν), Λιούμπιτς (74' Ούγκμπο), Βέισμπεκ, Εσκρίτσε, Ασόρο (66' Ανδρέου), Όζμπολτ.

ΣΚΟΡΕΡ: 9' πέν. Μιλίτσεβιτς, 67' Αντερέγκεν /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+1' Nαούμ / 33' Koνομής, 71' Γκόλτσον, 90+2' Εσκρίτσε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Eli Hacmon

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης