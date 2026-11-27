Xωρίς δύο σημαντικά όπλα ταξίδεψε στη Λάρνακα ο Απόλλωνας για την αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα εκτός αποστολής έμειναν τελικά οι Γκάρι Ροντρίγκες και Μπράντον Τόμας, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών.

Και σίγουρα πρόκειται για αγωνιστικό πλήγμα, νοουμένου πως οι δύο έμπειροι μεσοεπιθετικοί έχουν σκοράρει από πέντε γκολ, συμβάλλοντας στα 24 γκολ του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα. Μετρούν από πέντε γκολ.