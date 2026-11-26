Την καλύτερή του, ίσως, εμφάνιση από την ημέρα που εντάχθηκε στην ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Μάικ Βαν Ντε Χορν στο τελευταίο νικηφόρο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο 34χρονος στόπερ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός στο ΓΣΠ αντικαθιστώντας τον τραυματία Σαμπορίτ, ήταν σταθερός στις επεμβάσεις του, βοηθώντας ουσιαστικά την ομάδα του να απορροφήσει την πίεση του αντιπάλου στην επανάληψη. Είναι γεγονός, πως το τελευταίο διάστημα υπήρχε μουρμούρα για τις μέτριες επιδόσεις του Βαν Ντε Χορν, για τον οποίο οι ιθύνοντες την ΑΕΚ έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη το καλοκαίρι για να τον αποκτήσουν. Μέχρι το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής ο έμπειρος αμυντικός δεν κατάφερε να προσδώσει σταθερότητα και σιγουριά στα μετόπισθεν της ομάδας, γι΄ αυτό και στα μισά παιχνίδια βρισκόταν στον πάγκο (βασικοί έπαιζαν οι Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς). Ο Βαν Ντε Χορν μετρά πέντε συμμετοχές στο πρωτάθλημα, τις τέσσερις ως βασικός.

Στην ΑΕΚ περιμένουν από τον Ολλανδό να σταθεροποιήσει την απόδοσή του σε υψηλά επίπεδα ενόψει της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενες αγωνιστικές ενδεχομένως να αποδειχθούν καθοριστικές για τους κιτρινοπράσινους στην προσπάθειά τους να ανοίξουν την ψαλίδα της διαφοράς που τους χωρίζει με ανταγωνιστικές τους ομάδες.

Στα αγωνιστικά, οι Ρέπας και Σαμπορίτ γυμνάστηκαν χθες κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους θα είναι στην αποστολή κι ενδεχομένως να πάρουν και χρόνο συμμετοχής στο αυριανό ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Εκτός πλάνων παραμένουν οι Όλιβαν, Τσακόν και Κέλερ. Διαθέσιμοι είναι οι Μιραμόν και Αμίν.

Με τρίποντο πάει στο +7

Μ’ ενδεχόμενη νίκη στον αγώνα της 11ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ θα πάει στο +7 από τους γαλάζιους της Λεμεσού, αποκτώντας παράλληλα δυναμική και ψυχολογία. Τα τελευταία δύο χρόνια, στα τέσσερα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων στην «Αρένα», η ΑΕΚ μετρά τρεις νίκες και μία ήττα. Πέρσι, η ΑΕΚ κέρδισε στη Λάρνακα με 1-0 στα πλέι οφ, αλλά ηττήθηκε με το ίδιο σκορ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τη σεζόν 2024-25 οι Λαρνακείς κέρδισαν και τα δύο εντός έδρας ματς με τον Απόλλωνα.