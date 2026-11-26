ΒΙΝΤΕΟ: «Είναι τρελός ο Νορβηγός» – Το πράσινο πάρτι μεταφέρθηκε στο γήπεδο της Γιουβέντους!
ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ
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Οι φίλοι της Ομόνοιας μετέφεραν το πάρτι στις εξέδρες πριν από τη σέντρα με τη Γιουβέντους και αποθέωσαν τον Χένινγκ Μπεργκ.
Μετά τους δρόμους του Τορίνου, ο παλμός των φίλων της Ομόνοιας μεταφέρθηκε στις κερκίδες του γηπέδου, λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα απέναντι στη Γιουβέντους!
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο πράσινος λαός έχει στήσει το δικό του πάρτι, αποθεώνοντας τον Χένινγκ Μπεργκ με το γνωστό σύνθημα: «Είναι τρελός ο Νορβηγός»!