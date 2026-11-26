Μετά τους δρόμους του Τορίνου, ο παλμός των φίλων της Ομόνοιας μεταφέρθηκε στις κερκίδες του γηπέδου, λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα απέναντι στη Γιουβέντους!

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο πράσινος λαός έχει στήσει το δικό του πάρτι, αποθεώνοντας τον Χένινγκ Μπεργκ με το γνωστό σύνθημα: «Είναι τρελός ο Νορβηγός»!