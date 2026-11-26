Όπως φάνηκε και στην πρόσφατη νίκη της Ανόρθωσης επί της Krasava E.N.Y. (2-1), το άγχος είναι ευδιάκριτο και γι’ αυτό οι ιθύνοντες της ομάδας ευελπιστούν αυτό το τρίτο τρίποντο στη χρονιά να βοηθήσει και ψυχολογικά την ομάδα, ώστε να μαζέψει άμεσα κι άλλους βαθμούς.

Είναι σημαντικό για το συγκρότημα του Μπαράκ Ιτζχάκι να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη, ώστε να μην βρεθεί, όπως και πέρσι, να μάχεται μέχρι τα τέλη σχεδόν του πρωταθλήματος για την αποφυγή περιπετειών. Ακολουθούν άλλα δύο παιχνίδια με ομάδες των κάτω διαζωμάτων και ευχής έργον είναι να μπορέσουν οι κυανόλευκοι να προσθέσουν άλλους έξι πόντους στον λογαριασμό τους.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο (28/11, 18:00) η Ανόρθωση θα υποδεχθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την Καρμιώτισσα, ενώ ακολούθως θα πάει στο ΓΣΠ για να αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (02/12, 19:00). Μετά από τα παιχνίδια αυτά, για το φινάλε του α' γύρου, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται η εντός έδρας αναμέτρηση με την, πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή, ΑΕΚ (07/12, 20:00).