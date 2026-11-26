Η Ομόνοια έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στη Γιουβέντους, με τον προπονητή των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ να παρατάσσει ενδεκάδα, με πολλές αλλαγές σε σχέση με την αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.

Η μία ήταν αναγκαστική αφού εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι ο Ακιντόλα και έτσι στο αρχικό σχήμα επιλέχθηκε ο Μοντνόρ. Από εκεί και πέρα, έμεινε εκτός ο Μπάλκοβετς και πήρε θέση ο Νεγκό, με τον Ντουβέρν να μεταφέρεται αριστερά ενώ εκτός έμειναν οι Εβάντρο και Ντιονί, με τους Τανάσε και Κακουλλή να παίρνουν φανέλα βασικού. Τέλος, στο τέρμα επιλέχθηκε ο Καμίνσκι.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Καμίνσκι, Νεγκό, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μάριτς, Ανδρέου, Τανάσε, Τάνκονιτς, Μοντνόρ, Κακουλλής.