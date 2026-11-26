Με πέντε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, παρατάσσει την Πάφος FC ο Ρικάρντο Σα Πίντο απόψε (19:45) κόντρα στη Μίντιλαντ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε εκτός ενδεκάδας τους Ζαγκέ, Σέμα, Λελέ, Νορό και Μπρίτο, δίνοντας φανέλα βασικού στους Γκολντάρ, Λουίζ, Κορέια, Πέπε και Σούνιτς, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του στη μάχη για το πρώτο ευρωπαϊκό τρίποντο.