Νέες εξελίξεις στην υπόθεση της προσωρινής έδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ! Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισραηλινή ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτημα προκειμένου να δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα στο γήπεδο της Μονακό, από τη στιγμή που οι Μονεγάσκοι δεν έχουν πλέον υποχρεώσεις στη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη χρησιμοποιεί τη φετινή σεζόν ως έδρα την «Arena 8888 Sofia» που εδρεύει στη Βουλγαρία, με το ενδεχόμενο μετακόμισης στο Πριγκιπάτο να έρχεται πλέον στο προσκήνιο και να δημιουργεί νέα δεδομένα αναφορικά με τη συνέχεια των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.