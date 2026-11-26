Την τρίτη της ήττα σε τέσσερις αγώνες στη League Phase του Conference League γνώρισε η Πάφος FC, η οποία έχασε με 0-2 από τη Μίντιλαντ στο «Αλφαμέγα». Τα τέρματα των Ράγιοβιτς (44') και Γκογκόρζα (82') χάρισαν στους Δανούς την παρθενική τους νίκη στη διοργάνωση. Η παφιακή ομάδα, που ήταν άτονη επιθετικά, παραμένει χωρίς τρίποντο (μετράει επίσης μία ισοπαλία) και υποχώρησε στην 35η θέση της βαθμολογίας με 1 βαθμό (πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων των 22:00), βλέποντας τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση να σβήνουν.

.Καλύτερη και προβάδισμα

Με προβάδισμα της Μίντιλαντ (0-1) ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Οι Δανοί μπήκαν πιο δυνατά, αγγίζοντας το γκολ μόλις στο 3', όταν ο Νταβίντ Λουίζ έσωσε πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Ράγιοβιτς (η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι). Η Πάφος FC ισορρόπησε προσωρινά και απείλησε με κεφαλιά του Γκολντάρ (10'), όμως στη συνέχεια ήταν άτονη μεσοεπιθετικά, δυσκολευόμενη να βγει οργανωμένα στην επίθεση. Αντίθετα, η Μίντιλαντ πατούσε πιο εύκολα περιοχή και αφού προειδοποίησε με τους Εμεφίλε (31') και Εντιαγέ (39'), άνοιξε το σκορ στο 44' με εύστοχο σουτ του Ράγιοβιτς μέσα από την περιοχή. Μάλιστα, στο 45' ο Μαγιέσκι έσωσε δύσκολα νέο σουτ του ίδιου παίκτη.

Βελτιώθηκε, αλλά...

Στο β’ ημίχρονο, η Πάφος FC παρουσιάστηκε πιο επιθετική σε σχέση με το πρώτο μέρος, προσπαθώντας να δημιουργήσει ρήγματα. Μάλιστα, στο 51' βρήκε δίχτυα με τον Άντερσον, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Το παιχνίδι άνοιξε, με τη Μίντιλαντ να απειλεί με σουτ του Εμεφίλε (56') και τους γαλάζιους να απαντούν στο 64' με σουτ του Ντράγκομιρ που απέκρουσε ο Όλαφσον. Σταδιακά, όμως, ο ρυθμός έπεσε, κάτι που βόλεψε τους Δανούς. Αφού ο Μαγιέσκι κράτησε όρθια την ομάδα του στο σουτ του Γιοχάνεσεν (79'), ο Γκογκόρζα με ωραία ενέργεια και σουτ στο 82' διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Ολοκληρώθηκε ο αγώνας.

82' ΓΚΟΛ, 0-2 η Μίντιλαντ με τον Γκογκόρζα, ο οποίος μετά από ωραία ενέργεια μέσα από την περιοχή, σκοράρει με εύστοχο σουτ.

79' Πλησίασε στο γκολ η Μίντιλαντ, με το σουτ του Γιοχάνεσεν. Ο Μαγιέσκι κρατάει την Πάφο ζωντανή.

Ξεκίνησε το ματς:

-Έπεσε ο ρυθμός του αγώνα στο τελευταίο δεκάλεπτο, κάτι που ευνοεί τους Δανούς. Είναι άτονη επιθετικά η Πάφος.

-Ανοικτό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.

64΄ Σουτ από τον Ντράγκομιρ από το ύψος της περιοχής, αποκρούει ο τερματοφύλακας της Μίντιλαντ.

-Είναι πιο επιθετική η Πάφος FC σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη εστία.

56' Σουτ από τον Εμεφίλε μέσα από την περιοχή, η μπάλα έξω.

51' Πετυχαίνει γκολ η Πάφος FC με τον Άντερσον, αλλά ακυρώνεται ως οφσάιντ.

-Ξκείνησε το δεύτερο ημίχρονο.

-Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

45' Σουτ από τον Ράγιοβιτς, σώζει δύσκολα ο Μαγιέσκι.

-Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εξέλιξη είναι αναμενόμενη. Άτονη μεσοεπιθετικά η Πάφος FC, ενώ επέτρεπε αρκετές φορές στη Μίντιιλαντ να μπαίνει μέσα στην περιοχή της.

44' ΓΚΟΛ 0-1 για τη Μίντιλαντ με τον Ράγιοβιτς, ο οποίπος πλασάρει εύστοχα μέσα από την περιοχή.

39' Απειλεί με σουτ του Εντιαγέ η Μίντιλαντ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

-35 λεπτά στην αναμέτρηση: Οι Δανοί παρότι δεν έχουν απειλήσει, μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στην περιοχή της Πάφου. Προσπαθεί να κτυπήσει με αντεπιθέσεις η Πάφος, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

31' Σουτ μέσα από την περιοχή του Εμεφίλε, η μπάλα αρκετά έξω.

-30 λεπτά στην αναμέτρηση, η Μίντιλαντ είναι καλύτερη, αλλά δεν δημιούργησε άλλη μεγάλη φάση εκτός από αυτή του τρίτου λεπτού. Η Πάφος δυσκολεύεται να βγει οργανωμένα στην επίθεση.

10' Κεφαλιά του Γκολντάρ, στα χέρια του Όλαφσον η μπάλα.

-Μπήκε δυνατά η Μίντιλαντ, η Πάφος ισορρόπησε μετά το πέμπτο λεπτό.

3΄ Σώζει πάνω στη γραμμή ο Νταβίντ Λουίζ μετά την προσπάθεια του Ράγιοβιτς. Η μπάλα κτύπησε και στο δοκάρι. Μεγάλη ευκκαιρία με το καλημέρα για τη Μίντιλαντ.

Πάφος FC: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Γκολντάρ (75'Κίνα), Λουίζ, Μαέ, Ιωάννου, Κορέια (75' Μπιέλ), Πέπε (55΄ Μπρίτο), Σούνιτς (55' Μαμάντοφ), Ντράγκομιρ (83' Γκούγκα), Άντερσον.

Μίντιλαντ: Όλαφσον, Μπακ, Μπεκ, Κρίστενσεν, Εντιαγέ (60'Ντιαό), Γιοχάνεσεν, Μπράβο, Χιουν-Σοκ Χονγκ (60' Έρλιτς), Εμεφίλε (83' Ιχεανάτσο), Ετίμ (60' Ούρε), Ράγιοβιτς (70' Γκογκόρζα).

ΣΚΟΡΕΡ: 44' Ράγιοβιτς, 82' Γκογκόρζα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 23' Σούνιτς/70' Μπράβο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ισμαΐλ Μπάρμπαρα

Α' Βοηθός: Λουκ Πορτέλι

Β' Βοηθός: Τζέιμς Μάσκατ

VAR: Σταν Τόιμπεν