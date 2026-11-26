Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Λιθουανία επικράτησε 97-78 εντός έδρας της Σερβίας των πολλών απουσιών, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Μουντομπάσκετ, και έκανε σημαντικό βήμα προς την πρόκριση.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους, παίρνοντας το προβάδισμα από την αρχή. Μετά το 22-16 της πρώτης περιόδου, πάτησαν το γκάζι και με επιμέρους σκορ 24-14 πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 46-32.

Παρά το γεγονός ότι οι Σέρβοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους έξι πόντους στο τέλος της τρίτης περιόδου (64-58), έμειναν από δυνάμεις στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα.

Κορυφαίος για τους Λιθουανούς ήταν ο Μαργκίρις Νορμάντας με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν οι Γκίτις Ρατζεβίτσιους και Ίγκνας Μπραζντέικις με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Από πλευράς Σερβίας, ξεχώρισε ο Άλεν Σμάιλαγκιτς με 24 πόντους

Έτσι, οι Λιθουανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-4 και περιμένουν την έκβαση της αναμέτρησης της Ιταλίας με την Τουρκία (21:00), προκειμένου να διαπιστώσουν αν θα βρεθούν στην τρίτη θέση, η οποία δίνει πρόκριση.

Από την άλλη πλευρά, οι φιλοξενούμενοι παραμένουν σε καλή θέση, καθώς, παρά την ήττα, μετρούν ρεκόρ 6-3 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ομίλου τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 46-32, 70-60, 97-78