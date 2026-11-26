Όπως έχουν διαμορφωθεί τα βαθμολογικά δεδομένα, έχουν ξεχωρίσει οι επτά πρώτες ομάδες μετά το πέρας της 10ης αγωνιστικής. Ο Απόλλωνας βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές και από τις υπόλοιπες έξι έχει αγωνιστεί με τις τέσσερις, χωρίς να καταφέρει να πανηγυρίσει τρίποντο.

Δεν έχασε όμως κιόλας. Η ομάδα της Λεμεσού έφερε 2-2 με τον Άρη, ως φιλοξενούμενο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, την 3η αγωνιστική έμεινε στο 0-0 στο ΓΣΠ με την Ομόνοια και την επόμενη αγωνιστική στο 2-2 στο στάδιο «Αλφαμέγα» με τον ΑΠΟΕΛ, ενώ το ίδιο σκορ σημειώθηκε και στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πάφος FC.

H νέα απόπειρα των γαλάζιων για νίκη σε παιχνίδι των πάνω διαζωμάτων είναι κόντρα στην ομάδα που βρίσκεται στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου, την ΑΕΚ. Το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και την Παρασκευή (27/11, 19:00), μετά τον αγώνα, να μπορεί να λέει ότι δεν έχασε επαφή με την κορυφή (σ.σ. αυτή τη στιγμή απέχει επτά βαθμούς).

Θυμίζουμε ότι πριν από το τέλος του α' γύρου ο Απόλλωνας θα δώσει και το ντέρμπι με την ΑΕΛ, στην τελευταία αγωνιστική, για να ολοκληρώσει τις μάχες με τους διεκδικητές των πάνω διαζωμάτων. Ενδιάμεσα των αγώνων με ΑΕΚ και ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου.