Σημαντικό βήμα για εξασφάλιση της 1ης θέσης του 6ου ομίλου της δεύτερης φάσης των προπροκριματικών του FIBA EuroBasket 2029, ώστε να εξασφαλίσει πρόκριση στην κύρια προκριματική φάση έκανε η Εθνική Κύπρου επικρατώντας εκτός έδρας με 85-75 των Σκοπίων, για την δεύτερη αγωνιστική.

Οι διεθνείς μας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, με τον Φίλιππο Τίγκα να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας μας με 25 πόντους.

Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα ακολουθήσει άλλο ένα εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι στην Αυστρία, την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, οπότε θα διεκδικήσει να πετύχει την τρίτη σερί νίκη της στη φάση της διοργάνωσης.

Στα του αγώνα, με τη συμπλήρωση του πρώτου μισού λεπτού ήρθαν οι πρώτοι πόντοι στον αγώνα με το τρίποντο του Γιανναρά, ενώ στο 2' η Εθνική μας είχε προβάδισμα έξι πόντων μετά το δίποντο του Κουμή (3-9), με τα Σκόπια να παίρνουν για πρώτη φορά προβάδισμα στα μισά της περιόδου έπειτα από δίποντο του Dimitrijevic (15-13). Στο 9' το λέι απ του Maslinko έφερε τη διαφορά στους τέσσερις (23-19), για να ακολουθήσει το καλάθι του Πασιαλή που διαμόρφωσε το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου (23-21).

Στο 14' το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με το τρίποντο του Στέφανου Τίγκα ήταν μπροστά με πέντε πόντους (27-32), ενώ καλάθι του ίδιου στο 15' έφερε τη διαφορά στους έξι (30-36). Στο 17' οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 37-37 με το δίποντο του Stojanovski. Ακολούθησε τρίποντο του Στυλιανού και δύο για τα Σκόπια από τους Dimitrijevic και Mekic, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με τρεις πόντους (δίποντο και βολή) από τον Φίλιππο Τίγκα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά καθ’ όλη τη διάρκεια του, με τη μεγαλύτερη διαφορά να καταγράφεται στο 22' όταν μετά το δίποντο του Κουμή ήταν στους τρεις (46-49). Το τελευταίο καλάθι της περιόδου ήρθε στο 28' από τον Stojanovski για να γίνει το 55-54. Δυόμιση λεπτά μετά το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, η ομάδα μας βρέθηκε μπροστά με επτά πόντους (56-63) έπειτα από το λέι απ του Σάιμον Μιχαήλ, ενώ στα τρεισήμισι λεπτά πριν από το τέλος το τρίποντο του Φίλιππου Τίγκα άνοιξε τις αποστάσεις στους επτά (65-72).

Στα λεπτά που απέμειναν η Εθνική μας κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και να υπερασπιστεί το προβάδισμά της, παίρνοντας εν τέλει το ροζ φύλλο με διψήφιο διαφορά πόντων και με σκορ 85-75, όπως διαμορφώθηκε με το τρίποντο του Φίλιππου Τίγκα στο φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-21, 43-43, 55-54, 75-85

Σκόπια (Josep Maria Berrocal)

Τashovski 3, L. Stojanovski 3 (1), Wright 3, Dimitrijevic 30 (7), V. Stojanovski 9 (1), Mekic 6 (2), Gjuroski 11 (3), Maslinko 2, Efremovski 6 (2), T. Stojanoski 2

Κύπρος (Παναγιώτης Γιανναράς): Πασιαλής 14, Μιχαήλ 5, Μάρκου, Γιουνγκ, Γιανναράς 9 (3), Κουμής 6, Φ. Τίγκας 25 (2), Σ. Τίγκας 9 (1), Παυλίδης 10, Στυλιανού 7 (2)