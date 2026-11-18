Ο Αργεντινός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ιραόλα, με τον πατέρα του να περιμένει τις συζητήσεις και τους «κόκκινους» να κάνουν το… πρώτο βήμα.

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τις πρώτες επαφές να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ο Τζούλιαν Γουόρντ επικοινώνησε με τον πατέρα και εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, Κάρλος, που νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε εκφράσει την ελπίδα να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως οι υπογραφές πλησιάζουν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συζητήσεις βρίσκονται σε διερευνητικό στάδιο, ενώ το υπάρχον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το 2028.

Ο 27χρονος έχει επιστρέψει στις βασικές επιλογές της ομάδας, όμως η Λίβερπουλ καλείται να αποφασίσει και για τη συνέχεια της μεσαίας γραμμής της. Τουλάχιστον ένας νέος μέσος αναμένεται να αποκτηθεί το 2027, με τον Μακ Άλιστερ να διεκδικεί τη θέση του και στα επόμενα σχέδια του Ιραόλα.

Ο ίδιος, πάντως, δεν συνδέει την αγωνιστική του άνοδο με την ανανέωση.

«Πάντα έδινα τα πάντα. Ίσως τώρα φαίνεται περισσότερο επειδή σκοράρω, αλλά είμαι ο ίδιος άνθρωπος και ο ίδιος παίκτης», ξεκαθάρισε μετά τη νίκη επί της Πάλας.

england365.gr