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Τον… χαβά της και στη 2η θέση η Μπράιτον, χαμογέλασε ξανά με τριάρα η Λίβερπουλ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το τρένο της Μπράιτον συνεχίζει την πορεία της, καθώς καθάρισε την Μπρέντφορντ (2-0) και ανέβηκε στη 2η θέση. Επιστροφή στις νίκες για Λίβερπουλ, γκέλα για Τσέλσι.

Η επέλαση της Μπράιτον συνεχίζεται! Η παρέα του Μπάμπη Κωστούλα (βασικός για ) πήρε την πέμπτη νίκη της στα έξι τελευταία παιχνίδια, επικρατώντας 2-0 της Μπρέντφορντ, και ανέβηκε μόνη δεύτερη στη βαθμολογία και στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Οι «γλάροι» είχαν εξαιρετική εικόνα και καθάρισαν το τρίποντο από το πρώτο μέρος, κάνοντας διαχείριση στη συνέχεια. Διότι μόλις στο 15’ ο Γκόμες έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους και το… κακό για τους φιλοξενούμενους συνεχίστηκε αφού οκτώ λεπτά αργότερα ο Ιγκόρ Τιάγκο αποβλήθηκε. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Γκρος στο 42’ με πέναλτι έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην Μπράιτον, η οποία το διαχειρίστηκε άψογα στην επαναληψη.

Επιστροφή στις νίκες για την Λίβερπουλ, η οποία πέρασε από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας (1-3), ανέβηκε στην 4η θέση και βρίσκεται σε απόσταση ενός τριπόντου από τη Σίτι. Οι «reds» γλίτωσαν χάρη στο VAR καθώς το τέρμα του Λάρσεν για λογαριασμό των γηπεδούχων ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ στο 33’ και τελικά ο ΜακΆλιστερ στο 40ό λεπτό έδωσε τα ηνία στην ομάδα του Ιραόλα.

Το τρίποντο κλείδωσε από νωρίς στο δεύτερο μέρος, όταν ο Μπαρκολά έφτιαξε και ο Βιρτς με το παρθενικό του γκολ στη φετινή Premier League εκτέλεσε για το 2-0 στο 54’, με τον σκόρερ να γίνεται δημιουργός και ο Ίσκα στο 89’ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα. Το μόνο που κατάφεραν οι αετοί ήταν απλώς να πετύχουν το γκολ της τιμής με τον Ενκέτια στο 90'+4'.

Παρασκευή 6/11

Έβερτον-Κόβεντρι 3-1

(56’, 61’ Μπάρι, 81’ Ντιούσμπερι Χολ – 52’ Γκμπόχο)

Σάββατο 7/11

Λιντς-Τότεναμ 1-0

(79' Όκαφορ)

Άρσεναλ-Χαλ 1-0

(72' Έντεγκααρντ)

Φούλαμ-Νιουκάστλ 1-1

(83' Μουνίς - 80' Μέρφι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

(6' Koύνια, 18', 73' Ντέλαπ - 52' Σερκί)

Κυριακή 8/11

Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 1-2

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 1-3

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-0

Σάντερλαντ-Τσέλσι 1-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (18:30)

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Premier League

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