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Πήρε φόρα η Τότεναμ και λύγισε και την Κρίσταλ Πάλας

ΓΗΠΕΔΟ

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Με τους Γκρέι και Φαν Χέκε, η Τότεναμ λύγισε την Κρίσταλ Πάλας των δέκα παικτών και επικράτησε με 2-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, επικράτησε με 2-0 και πήρε μία σημαντική νίκη για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Δεν ξεκίνησε ιδανικά η Κρίσταλ Πάλας στο ματς, αφού από το 13ο λεπτό, αναγκάστηκε να μείνει με δέκα παίκτες, λόγω της κόκκινης κάρτας στον Ματετά για σκληρό τάκλιν.

Η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 25', ο Κούντους εκτέλεσε το κόρνερ, ο Γκρέι πήρε την κεφαλιά και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Πάλας, η οποία βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού, έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει και στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σολάνκε άγγιξε το δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους, αλλά ο Έντερσον τον σταμάτησε.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να απειλήσουν στο 63' με τον ΜακΝίλ να βρίσκει χώρο στην περιοχή, επιχείρησε ένα βολέ, αλλά ο Σολάνκε έκοψε την προσπάθειά του.

Λίγο αργότερα όμως, Φερνάντες έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα για τον Φαν Χέκε, εκείνος έκανε την κεφαλιά που αρχικά κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, ο ίδιος όμως πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το 2-0. Στο 85', ο Κούντους βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ και το σκορ παρέμεινε ως έχει μέχρι και το φινάλε.

gazzetta.gr

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