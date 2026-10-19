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Αποκάλυψη Daily Mail: Καταστροφικές οι κυρώσεις που θα επιβληθούν στη Μάντσεστερ Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

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Η «Daily Mail» προέβη σε αποκαλύψεις αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, αναφέροντας πως θα της επιβληθούν τεράστιες κυρώσεις, ικανές να της προκαλέσουν ολοκληρωτική ζημιά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» τη Δευτέρα (19/10), πληροφορίες από πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης κάνουν λόγο για εξαιρετικά αυστηρές ποινές σε βάρος των «πολιτών», με σημαντική αφαίρεση βαθμών και υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

Η υπόθεση αφορά 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, οι οποίες αποδίδονται στον σύλλογο για την περίοδο 2009-2018. Κατά το αγγλικό δημοσίευμα, η βαθμολογική τιμωρία που εξετάζεται θα μπορούσε να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να οδηγήσει τη Σίτι εκτός της κορυφαίας κατηγορίας.

Μάλιστα, το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον βαθμολογικών κυρώσεων μετά τον υποβιβασμό της στην Championship φέρεται επίσης να βρίσκεται στο τραπέζι. Μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκόλευε σημαντικά την άμεση επιστροφή της στην Premier League, αν και η εφαρμογή της συγκεκριμένης ποινής θα απαιτούσε τη συνεργασία της English Football League (EFL), η οποία δεν δεσμεύεται να την αποδεχθεί.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων. Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, η Premier League επιδιώκει να γνωστοποιηθούν οι κυρώσεις πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της έφεσης, με τη σχετική απόφαση να αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου.

 

 

 

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