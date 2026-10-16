Έχτισε σερί κόντρα στα «Περιστέρια»

Η αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής (18/10, 18:00) ελλοχεύει κινδύνους για την ομάδα της Λεμεσού, μιας και η πορεία έως τώρα του αντιπάλου δείχνει πως μπορεί να κάνει τη ζημιά. Από εκεί και πέρα, ο Μαρτίνς φρόντισε το προηγούμενο διάστημα να κρατήσει χαμηλούς τόνους παρά τον ενθουσιασμό που δικαιολογημένα έφεραν οι συνεχόμενες νίκες. Η έξοδος στην «Αρένα» αποτελεί μία ευκαιρία για την ΑΕΛ να διευρύνει το νικηφόρο αυτό σερί παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάντως μιλώντας για σερί, οι γαλαζοκίτρινοι της Λεμεσού διατηρούν μία πολύ καλή παράδοση όντας φιλοξενούμενοι κόντρα στα «Περιστέρια» καθώς στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια που αφορούσαν το πρωτάθλημα η ΑΕΛ μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά δεδομένα, δεν υπολογίζονται οι Καφού, Ταβάρες και Ζόκε, ενώ αμφίβολος είναι ο Μπρούνο Αλμέιδα.