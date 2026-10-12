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Κάνει σκέψεις για καταγγελία η Νέα Σαλαμίνα - Το ερώτημα για την κίτρινη στον Σάστρε και το VAR

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρώτη τοποθέτηση μετά την ήττα

Βράζουν στη Νέα Σαλαμίνα με τη διαιτησία του Μάριου Χριστόφορου, από το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της Αμμοχώστου γνώρισε την ήττα με 1-2, ωστόσο τα παράπονα επικεντρώνονται στην ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του Σάστρε και του Βαρό, όπως επίσης και στη μη παρέμβαση του VAR.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των ερυθρολεύκων, Λοΐζος Μωϋσέως, παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη διαιτησία. 

Το σχετικό απόσπασμα: «Έχουμε έντονα παράπονα για τη διαιτησία και είναι για συγκεκριμένες φάσεις και από τον διαιτητή και από τον VAR, προκύπτουν ερωτήματα για το που μπορεί να επέμβει το VAR, στην φάση του Σάστρε δεν επενέβη και δόθηκε απλά κίτρινη κάρτα. Όπως και για την φάση του πέναλτι, όπου πολλοί μου είπαν ότι δεν ήταν. Γίνονται σκέψεις για καταγγελία, αλλά πρέπει να προβληματίσει όλους τους αρμόδιους. Υπάρχουν ξεκάθαρα ατοπήματα και εκεί ήταν που εστιάσαμε. Η διοίκηση θα εξετάσει τις φάσεις και θα δούμε σε ποια κίνηση θα προβούμε. Θα προβούμε σε κινήσεις για να προστατέψουμε την ομάδα μας. Θα το δει η διοίκηση το θέμα και θα λάβει όλος ο κόσμος επίσημη ενημέρωση όταν παρθούν οι αποφάσεις».

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