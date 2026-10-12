Πρόεδρος Μπάγερν Μονάχου: «Ο Κέιν θα υπογράψει σύντομα το νέο του συμβόλαιο»

Έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπάγερν ο Χάρι Κέιν!

Ο πρόεδρος των πρωταθλητών Γερμανίας, Χέρμπερτ Χάινερ, σε δηλώσεις που έκανε εξέφρασε τη μεγάλη αισιοδοξία του σχετικά με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία.

«Είμαι πολύ αισιόδοξος, οι συζητήσεις πάνε πολύ καλά. Ο Χάρι και η οικογένειά του αισθάνονται πάρα πολύ άνετα στο Μόναχο. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα υπογράψει σύντομα το νέο του συμβόλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάινερ.

Ο Κέιν εντάχθηκε στην Μπάγερν το καλοκαίρι του 2023, όταν άφησε την Τότεναμ έναντι 95 εκατ. ευρώ, ενώ έκτοτε έχει 152 γκολ στα 155 παιχνίδια στα οποία έχει αγωνιστεί με την κορυφαία γερμανική ομάδα!

sport-fm.gr