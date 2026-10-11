Σιγά που θα έχαναν την ευκαιρία: Σημαίες και κασκόλ για... ενόχους, έξω από το «Άνφιλντ»!

Έξω από το «Άνφιλντ» εμφανίστηκαν σημαίες και κασκόλ που έκαναν λόγο για τη Manchester... Guilty, αλλά και τους «κλέφτες», όπως χαρακτηρίζει τους «πολίτες» η πλειοψηφία των οπαδών των υπόλοιπων 19 ομάδων της Premier League.

Πρόκειται για την πρώτη εμπειρία που θα πάρει η Σίτι σε εχθρικό έδαφος μετά την απόφαση περί της ενοχής για τις οικονομικές παραβάσεις από την ανεξάρτητη επιτροπή, με τον οργανισμό του Μάντσεστερ να έχει καταθέσει έφεση και να πολεμά για το δίκιο του. Ή αυτό που θεωρεί ο σύλλογος ότι ίσως έχει...

Οι εικόνες έξω από το γήπεδο της Λίβερπουλ, πάντως, είναι τέτοιες που θα έπρεπε να τις περιμένει κανείς, ενώ και ο τρόπος που θα υποδεχθεί ο κόσμος των «κόκκινων» τον Μαρέσκα και τους παίκτες του θα έχει ενδιαφέρον...

sport-fm.gr