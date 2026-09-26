Μίνι έκπληξη του Λουξεμβούργου, σόκαρε τη Βουλγαρία

Με μία μίνι-έκπληξη ξεκίνησε η League C του εφετινού Nations League, καθώς το Λουξεμβούργο νίκησε (και με ανατροπή) τη Βουλγαρία με 2-1 στο Πλόβντιβ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 4ο όμιλο. Οι Βούλγαροι προηγήθηκαν στο 18' με τον Τσαντάροβ, όμως το Λουξεμβούργο έφερε τα... πάνω-κάτω με τα τέρματα των Μπαρέιρο (37') και Τιλ (65').

Την ίδια ώρα, στο Σαν Μαρίνο, η Φινλανδία με βασικό τον Κάαν Κάϊρινεν της ΑΕΚ (έπαιξε σε όλο το 90λεπτο) συνέτριψε τους γηπεδούχους με 7-0, έχοντας ως κορυφαίο παίκτη τον Πογιάνπαλο, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ (5', 79', 88' πένανλτι).

Νωρίτερα, στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Σλοβενία και η Σκωτία στη Λιουμπλιάνα, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι των δύο ομάδων στον 1ο όμιλο της League B του Nations League. Οι Σκωτσέζοι είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα στον αγώνα, είχαν 17-4 τελικές και 65% κατοχή μπάλας, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν... δίχτυα για να πάρουν το τρίποντο στην προσπάθειά τους για να ανέβουν ξανά στη League A.