Πρόβλημα στο γόνατο ο Μπαπέ

Στη Μαδρίτη επέστρεψε εσπευσμένα ο Κιλιάν Μπαπέ, μετά τον τραυματισμό του στο χθεσινό (25/9) παιχνίδι της εθνικής Γαλλίας με την Τουρκία για το Nations League. Ο 28χρονος σταρ σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αλλά στη φάση αυτή τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε. Σύμφωνα με την ενημέρωση των «μερένγκες», ο διεθνής επιθετικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν υπερέκταση του οπίσθιου θύλακα του αριστερού γόνατος.

Οπως είναι προφανές, ο Μπαπέ δεν θα ενισχύσει τους «τρικολόρ» στα επόμενα τρία ματς του Nations League, αλλά στη Μαδρίτη υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη των υποχρεώσεων της ομάδας στο ισπανικό πρωτάθλημα και το Champions League. Σύμφωνα με τη "Marca", η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για απουσία 10-12 ημερών, κάτι που σημαίνει ότι είναι πιθανό να προλάβει το ματς με τη Βιγιαρεάλ στο «Μπερναμπέου» (10/10), ενώ ακόμη καλύτερες δείχνουν οι προοπτικές για το παιχνίδι του «Ολίμπικο» με τη Ρόμα (14/10), στη 2η αγωνιστική του Champions League.

Σημειώνεται ότι ο Κιλιάν Μπαπέ ταλαιπωρήθηκε για περίπου ένα τρίμηνο την περασμένη σεζόν με προβλήματα στο ίδιο γόνατο.