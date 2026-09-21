Ξέγνοιαστη και απόλυτα ήρεμη

Σημαίνει πολλά η εκτός έδρας νίκη που πέτυχε η ΑΕΚ σε βάρος της Ομόνοιας 29ης Μαΐου. Εκτός από τους τρεις πολύτιμους βαθμούς που την ανέβασαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με το σπουδαίο διπλό η ΑΕΚ κερδίζει χρόνο και ηρεμία και πάει στη διακοπή απόλυτα ξέγνοιαστη, δίνοντας την ευκαιρία στην τεχνική ηγεσία να δουλέψει στις αδυναμίες και να βελτιώσει κάποια πράγματα. Στο παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής ο Ρούμπεν Σεγιές παρέταξε την ομάδα του με εκπλήξεις στην ενδεκάδα, αφού φανέλα βασικού πήραν (για πρώτη φορά φέτος) οι Αντερέγκεν, Μράπτι, Τσακόν και Κέλερ.

Και οι τέσσερις είχαν θετική παρουσία. Ειδικά ο πρώτος πέτυχε το παρθενικό του γκολ, ενώ είχε ευκαιρίες και για περισσότερα τέρματα. Ο Αργεντινός φορ έδειξε ότι επαναβρίσκει σιγά σιγά τον παλιό, καλό του εαυτό. Όσον αφορά τον Μράπτι, μοίρασε δύο ασίστ, δείχνοντας ότι μπορεί να γίνει ο νέος ηγέτης της ομάδας. Παρ' όλο που δυσκολεύτηκε πολύ, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από την Ομόνοια 29ης Μαΐου σχεδόν σ’ όλο το 90λεπτο και κέρδισε δίκαια. Δημιούργησε «καθαρές» ευκαιρίες, αλλά βρήκε απέναντί της έναν εξαιρετικό Ουζόχο, ο οποίος πραγματοποίησε αρκετές σωτήριες επεμβάσεις.

Η είσοδος των Μπάγιτς και Ιβάνοβιτς στην επανάληψη βοήθησαν τους κιτρινοπράσινους να γίνουν πιο επικίνδυνοι και απαιτητικοί. Ο Βόσνιος φορ πέτυχε το «χρυσό» νικητήριο γκολ, αφού προηγουμένως, στο 61', είχε μία εντυπωσιακή ενέργεια στο οριζόντιο δοκάρι. Εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ ήταν και ο Πηλέας, ο οποίος αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό από την αριστερή πτέρυγα, προσφέροντας ουσιαστικές βοήθειες τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Από τα πόδια του 27χρονου μπακ βγήκαν μερικές σέντρες-φαρμάκι στην άμυνα της Ομόνοιας 29ης Μαΐου. Μετά τη διακοπή αναμένεται να είναι έτοιμοι οι Αμίν και Σαμπορίτ.