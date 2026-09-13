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Ο Αστέρας «μπλόκαρε» την ΑΕΚ και ξανά γκέλα εκτός έδρας

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι κιτρινόμαυροι ήταν καλύτεροι όμως στο τέλος άφησαν δύο βαθμούς στην Τρίπολη.

Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΚ στο «Θ. Κολοκοτρώνης» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League, με την ομάδα της Αρκαδίας να «μπλοκάρει» τους περσινούς πρωταθλητές που «κόλλησαν» στο «Χ» για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι, μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά (1-1) στη Λεωφόρο.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στο 21’ με το αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως ο Αστέρας έφερε το ματς στα... ίσα με τον Μπαρτόλο στο 31’.

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη σημαντική στιγμή στον αγώνα στο 10’ όταν σε εκτέλεση έμμεσου φάουλ, ο Μαρίν σούταρε με δύναμη πάνω από τα δοκάρια. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Αστέρας «απάντησε» όταν σε μπαλιά του Μπαρτόλο, ο Κετού έφυγε στο χώρο και σούταρε, αλλά απέκρουσε στη γωνία του ο Μπρινιόλι.

Στο 17’ ο Μάγερ «έσκαψε» υπέροχα για τον Γιόβιτς, αλλά η άμυνα του Αστέρα πρόλαβε κι ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε, ενώ δύο λεπτά μετά ο Μαρίν έκανε το λάθος, ο Μπαρτόλο έφυγε από τα δεξιά κι έκανε την ντρίμπλα πάνω στον Ρέλβας, όμως ο Πορτογάλος πρόλαβε να σταματήσει το σουτ. Στο 21’ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ, όταν ο Μάγερ έδωσε ωραία πάσα στον Ρότα από τα δεξιά, εκείνος γύρισε παράλληλα και ο Λάσκαρης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, στην προσπάθεια να αποκρούσει για το 0-1 των «κιτρινόμαυρων».

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, είχαν «απάντηση». Στο 31’ ο Μουκουντί έκανε πολύ μεγάλο σφάλμα και δεν έδιωξε την μπάλα (βρήκε... αέρα), ο Μακέντα έκλεψε και την έστρωσε στον Μπαρτόλο, ο οποίος δεν αστόχησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον Αστέρα. Πριν το ημίχρονο (43’) ο Μπρινιόλι βρήκε τον Γκατσίνοβιτς με βολέ, εκείνος κατέβασε την μπάλα κι έδωσε στον Ζίνι, αλλά ο Κετού τον εμπόδισε κι ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε το σουτ.

Στο 64’ ο Μπρινιόλι έκανε την επέμβαση του αγώνα, έπειτα από καταπληκτική ενέργεια και δυνατό σουτ του Μπαρτόλο, ενώ στο 76’ ο Ιταλός γκολκίπερ της ΑΕΚ έκανε άλλη μία «μεγάλη» απόκρουση σε πλασέ του Μέντες απ’ τα αριστερά.

Στο 87’ σε γύρισμα του Ρότα, ο Γιόβιτς βρέθηκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο κι έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Μπρόρσον, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ πλάσαρε άουτ από το ύψος της μικρής περιοχής.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74’ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90'+2' Τερεζίου), Κετού (82’ Παπακανέλλος), Μακέντα (74’ Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα (52’ Βάργκα), Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52’ Κοϊτά), Ζίνι (88’ Μάνταλος), Γιόβιτς.

Κατηγορίες

Super League

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