Νίκησε και τη Μακάμπι ο Ολυμπιακός στο «payabl. Νεόφυτος Χανδριώτης»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά του παιχνίδια. Αντιμετώπισε για το «Νεόφυτος Χανδριώτης» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έφτασε στο θετικό αποτέλεσμα με 77-72.

Εξαιρετική εμφάνιση από τους Ντόρσεϊ (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Εντιάι (14 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ)

Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Οι Κόλσον και Μαντάρ είχαν πετύχει τους πρώτους τρεις πόντους του αγώνα, με τον Γουόρντ να απαντάει με δίποντο για το 2-3 (08:41). Με βολή του Βεζένκοφ και τρίποντο του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός στο 07:22, είχε πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα (6-5). Η Μακάμπι είχε εκμεταλλευτεί τα λάθη των «ερυθρόλευκων» και έτσι με ένα σερί 10-0 τα τελευταία λεπτά, ήταν μπροστά στο σκορ με 22-10 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Καραγιαννίδης είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Μαντάρ να απαντάει με τρίποντο στο 08:32 για το 25-12. Με επιμέρους σκορ 12-2 από το 07:24 (Ντόρσεϊ) μέχρι το 05:29 (Εντιάι), ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στο καλάθι (25-27). Με ένα σερί 7-0, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν περάσει μπροστά στο σκορ (35-33) στο 02:11. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το σκορ ήταν ισόπαλο (35-35), χάρη σε δίποντο του Λούντμπεργκ.

Ο Ρέιμαν είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου με τρίποντο, με τον Γουόρντ να απαντάει με δύο βολές στο 09:24 (37-38). Η Μακάμπι είχε πάρει διαφορά πέντε πόντων, όμως με τρίποντο του Βεζένκοφ και lay up του Γουόρντ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ισοφαρίσει σε 45-45 στο 06:19. Με πέντε διαδοχικούς πόντους, ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα με 55-50, όμως η Μακάμπι είχε ισοφαρίσει άμεσα (55-55). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι Ισραηλινοί είχαν το προβάδισμα με 60-57.

Οι ΜακΙντάιρ και Εντιάι είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου (62-60), με τους Ισραηλινούς να απαντάνε με τέσσερις διαδοχικούς πόντους για το υπέρ τους 64-62. Με πέντε πόντους του Εντιάι, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 69-67), όμως ο Κόλσον με τρίποντο είχε βάλει μπροστά ξανά τη Μακάμπι (70-69). Με δίποντο του Χολ και τρίποντο του Τζόσεφ είχε γίνει το 74-70, ενώ οι Πειραιώτες έφτασαν εν τέλει στη νίκη με 77-72.

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 35-35, 57-60, 77-72

gazzetta.gr