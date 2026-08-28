Λεβέντης: «Έτοιμος ο Αντωνίου, μπορούμε να έχουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε»

Διαβάστε όσα είπε ο Νικόλας Λεβέντης στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι».

Θυμίζουμε πως η ομάδα της Λεμεσού ρίχνεται στη μάχη του πρωταθλήματος κόντρα στην Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα»

Για το πρωτάθλημα: «Να συγχαρούμε Ομόνοια και Πάφο για τις προκρίσεις τους. Είναι πολύ σημαντικό κάθε χρόνο οι κυπριακές ομάδες να πηγαίνουν όσο πιο μακριά στην Ευρώπη αφού επωφελούνται και οι υπόλοιποι. Υπάρχουν ψηλές προσδοκίες για το φετινό πρωτάθλημα. Όλοι μας θα κριθούμε μέσα στο γήπεδο στο αγωνιστικό και έξω αγωνιστικό κομμάτι. Ο κόσμος να βλέπει θέαμα και να ασχολείται φεύγοντας από το γήπεδο μόνο με το αγωνιστικό»

Για το ότι βγαίνουν πέντε ομάδες στην Ευρώπη: «Είναι κίνητρο, θέλουμε είσοδο στην πρώτη εξάδα και κατάκτηση του κυπέλλου. Θα πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη πορεία σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν έρθει στην ομάδα ποδοσφαιριστές με ποιότητα και είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να έχουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Θα πρέπει εβδομάδα με εβδομάδα να κυνηγάμε τους τρεις βαθμούς και παράλληλα να βελτιωνόμαστε».

Για την προοπτική των μεταγραφών: «Έχουν γίνει πολύ καλές κινήσεις, είδαμε δείγματα ποιότητας. Έχουν γίνει και υπερβάσεις στα επιτρεπτά όρια. Από εκεί και πέρα έχουμε αισιοδοξία ότι η ομάδα μας θα καταφέρει να δείξει αυτά που πρέπει. Να ευχαριστήσει τον κόσμο και να του δώσει ότι δίνει αυτός, που μας δίνει την στήριξη και αγάπη του».

Για το παιχνίδι με την Ανόρθωση: «Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, κόντρα σε μια μεγάλη και ιστορική ομάδα. Πέρασε και περνά κι αυτή δύσκολα αλλά δεν παύει να είναι μια μεγάλη ομάδα. Πρόκειται για δύο ομάδες εντελώς νέες και ως ΑΕΛ θέλουμε να μπούμε με το δεξί. Πέραν του τραυματία Ζόκε και του Κονσεισάο που είναι αμφίβολος, έχει πιθανότητες να προλάβει σήμερα θα προπονηθεί κανονικά και αν δεν έχει ενόχληση εκεί στο ισχίο. Θα έχουμε και αύριο προπόνηση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του κ. Μαρτίνς».

Για τον Ευαγόρα Αντωνίου: «Ήρθε έτοιμος ουσιαστικά, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη με νεαρό Κύπριο που έχει την προοπτική να εξελιχθεί σε αυτό που ψάχνουμε. Τον ξέρει και ο κ. Μάρτινς, έκανε καλά παιχνίδια στην Ομόνοια Αραδίπου. Θα μας βοηθήσει στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο κα΄τι που φανερώνει την πίστη στον ποδοσφαιριστή».

Για τον Μπασουαμινά: «Δεν ενδιαφέρει θα δούμε για περαιτέρω ενίσχυση. Αρμόδιος είναι ο κ. Μαρτινς».

Για την προπώληση: «Πάει εξαιρετικά. Έχει ανέβει και ο αριθμός των διαρκείας περίπου στις 3000. Έχουμε 1300 εισιτήρια σε προπώληση μεμονωμένα. Θεωρώ θα έχουμε περίπου 5000 κόσμο την Κυριακή».