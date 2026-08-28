«Μάχη» για Μπακασέτα, έξω ο ΟΦΗ!

Ο Τάσος Μπακασέτας είναι ο νούμερο ένα στόχος των πρασίνων για ενίσχυση στον χώρο της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Ο Ελλαδίτης είναι εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού και αυτό αναμφίβολα είναι κάτι που βοηθά την Ομόνοια.

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί το συμβόλαιό του για να μπορέσει να γίνει η μεγάλη μεταγραφή, αλλά και να τα βρει η Ομόνοια με τον παίκτη.

Το προηγούμενο διάστημα γράφτηκε πως και ο ΟΦΗ είναι ανάμεσα στις ομάδες που κοίταξαν την περίπτωσή του κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να ισχύει.

Η ομάδα της Κρήτης διέψευσε το ενδιαφέρον της για τον Μπακασέτα με την Ομόνοια να παραμένει στο κόλπο.

Το τριφύλλι συνεχίζει να δίνει «μάχη» για τον κάπτεν της γαλανόλευκης με στόχο να καταφέρει να τον κάνει δικό της.